VERSLAG Moeskroen-STVV. Kanaries in nesten na gelijkspel tegen negen man

Een heleboel kansen en twee rode kaarten voor Moeskroen. Werkelijk álles zat mee voor STVV. Alleen bleven de Kanaries steken op een gelijkspel en moeten ze nu zondag winnen tegen AA Gent voor dat zo begeerde ticket voor Play-off 1.

De troepen van coach Bernd Stork domineerden de openingsfase zonder echt gevaarlijk te zijn. STVV kwam beter in de match, Kamada dook op voor doelman Butez. De Fransman redde, De Sart schoot de rebound wild over.

Het was slechts uitstel. Botaka bediende Kamada aan de tweede paal, de Japanner tekende voor zijn twaalfde van het seizoen.

STVV profiteerde optimaal van de ruimte achter de thuisdefensie. Asamoah en Kamada kregen de kans om de score op te drijven, maar telkens stond Butez in de weg.

Halverwege de eerste periode herpakte de thuisploeg zich. Onder impuls van een gedreven Benson kwamen Les Hurlus aan kansen. Bakic en Van Durmen mikten eerst over de kooi en Steppe. Maar toch moest de keeper van STVV een bal uit zijn netten vissen. Benson vond – u raadt het al – Taiwo Awoniyi. De Nigeriaan scoorde al voor de vijfde week op rij. In acht matchen voor Moeskroen trof hij zeven keer raak.

Net voor de pauze dook Botaka nog op voor Butez, maar weer redde de Franse doelman.

Acrobaat Godeau

Moeskroen wilde meer dan een puntje. Na de pauze waren het de Henegouwers die de eerste kans kregen via Amallah, maar zijn stiftertje belandde over. STVV nam weer over en bleef de kansen bijeenvoetballen. Ook de wind speelde zijn rol. Kamada kon alleen op doel af. Zijn lob werd gepareerd door Butez, zijn kopbal werd acrobatisch door Godeau voor de lijn weggehaald. Ook De Sart geraakte niet voorbij het sluitstuk van Moeskroen. STVV morste met de mogelijkheden, bij de thuisploeg draaide het niet meer. Tot overmaat van ramp keek Gulan tegen een tweede geel karton aan en overkwam Boya iets later hetzelfde. De Kanaries zochten tegen negen man naar die tweede treffer, maar vonden die niet.

Door de winst van AA Gent en Anderlecht zakt STVV van plaats vijf naar plek zeven. Om alsnog Play-off 1 te halen, moet het zondag winnen van rechtstreeks concurrent AA Gent. Maar dan morsen de Kanaries beter niet met de kansen zoals gisteren op Le Canonnier.