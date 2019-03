VERSLAG Eupen-Club Brugge. Daar is Play-off 1, daar is Hans Vanaken: Brugse spelmaker laat met twee goals en één assist beste prestatie in drie jaar optekenen

Als een jager die zijn prooi ruikt. Play-off 1 komt eraan en dan bereikt het niveau van Hans Vanaken stilaan weer ongekende hoogtes. Na een mindere Play-off 1 vorig seizoen is de Brugse spelmaker er dit jaar op gebrand om deze keer wel te schitteren in de titelstrijd. En dat merkten ze wel, daar in Eupen, waar het 0-4 werd.

Eerst dit: bedankt, meneer de VAR. In dit geval: bedankt, Kris Bellon. Geen idee wat Bram Van Driessche na tien minuten voetbal bezielde toen hij als enige aan de Kehrweg een strafschopfout zag op Hans Vanaken, maar de videoref corrigeerde snel. Gelukkig maar, want we zouden niet ook in dit verslag de focus hebben moeten leggen op VAR-problemen. Dat zou de ware held van de avond te veel oneer aandoen. Veel te veel.

6-0 tegen Westerlo

Hans Vanaken kwam, zag en overwon de Kehrweg. Negentig minuten lang hield hij de ogen van Eupense voetbalfans op hem gericht, negentig minuten lang liet hij de Brugse aanhang zingen, negentig minuten lang was hij de spil van een blauw-zwart dat vrank, vrij en verlost kon voetballen. Dat het in Eupen naast koud, deze keer ook nat en behoorlijk winderig was, kon de middenvelder niet deren. Vanaken deed zowat alles goed: lopen, passen en natuurlijk ook afwerken. Na dik twintig minuten stond hij goed in de zestien om een balletje terug van Wesley vakkundig binnen te tikken, vlak na rust dook hij al even goed op in het strafschopgebied om een voorzet van Ruud Vormer knap binnen te trappen. Tussendoor had hij ook nog eens dramatisch balverlies van Sulayman Marreh afgestraft met een haarfijne assist voor Krépin Diatta, die zijn eerste doelpunt voor Club Brugge kon maken. Betrokken bij drie goals, dan mag je bij de vierde treffer wel eens toeschouwer zijn: Ruud Vormer krulde een vrije trap enig mooi binnen. Maar dus: twee goals en één assist, dat overkwam Vanaken in het truitje van Club Brugge slechts één keer eerder:thuis tegen Westerlo op 19 februari 2016, dik drie jaar geleden. Toen won blauw-zwart met 6-0, net als in Eupen een zege met de handtekening van Vanaken. Op zo’n moment is dit Club op z’n mooist.

Wraak na vorig jaar

De timing om te schitteren kon voor Vanaken niet beter zijn. Midden maart, op drie weken voor de start van Play-off 1, de periode waarin hij helemaal boven zichzelf moet uitstijgen. Vanaken heeft immers iets goed te maken. Ook vorig seizoen scoorde hij in aanloop naar Play-off 1 bij de vleet, maar topprestaties in de nacompetitie zelf bleven uit. De middenvelder kon zijn ploeg niet dragen. Op Gent (1-0) en Anderlecht (1-0) werd er verloren en – vooral – deed het gebrek aan goede kansen pijn aan de ogen. Tegen Charleroi, op speeldag 4, herpakte Vanaken zich met een goal en twee assists en leek hij definitief vertrokken, al bleek dat later niet het geval te zijn. Tegen Standard en Genk liet Club punten liggen, tegen Anderlecht werd in eigen huis verloren. Vanaken belandde in de niet te verliezen wedstrijd op Charleroi zowaar op de bank – “Ik wou hem prikkelen”, aldus Ivan Leko toen. Maar Vanaken viel in aan de rust en deed de match en de titelstrijd kantelen in het voordeel van Club. Leuk, maar eigenlijk meer een troostprijsje na verder vooral een persoonlijk teleurstellende Play-off 1 voor de Limburger.

Heel spannend

Een titel vieren en niet belangrijk zijn: het is datgene dat Vanaken deze keer absoluut wil vermijden. Met zijn twee goals en één assist tegen Eupen is Vanaken nu al voor de tweede week op rij beslissend voor zijn ploeg, vorige week tegen STVV leverde zijn strafschopdoelpunt ook drie punten op. De vorm is er, de goals zijn er, het vertrouwen groeit en de roep om eerherstel klinkt steeds luider. Een bewijs dat Vanaken er de laatste tien matchen van het seizoen wel zal staan. Of hoe je na zo’n avondje aan de Kehrweg kunt concluderen dat het competitieslot nog héél spannend kan worden.