VERSLAG Antwerp-Charleroi. Experimenteel Antwerp ten onder na zwakke tweede helft

Play-off 1 is dan wel binnen, maar Antwerp leed zijn achtste nederlaag dit seizoen. De penaltymisser van Refaelov vlak na rust bleek cruciaal. Een gretig Charleroi ging er nadien nog over en boekte een knappe 1-2-zege, maar is zelf wel veroordeeld tot Play-off 2.

Een B-ploeg kunnen we het niet noemen, maar het was toch een experimenteel Antwerp dat aan de aftrap verscheen. Geen Haroun, geen Yatabaré (beiden geschorst), geen Van Damme (op een kaart van schorsing en rust) en ook geen Hairemans en Lamkel Zé, omdat Bölöni nu Play-off 1 binnen is enkele spelers eindelijk aan het werk wilde zien. Dat ging dan om Govea, Simao en Baby.

Lichtjes gewaagd toch, tegen een Charleroi dat nog die 0,001 procent kans op Play-off 1 hoopte te grijpen en meteen de match in handen probeerde te nemen. Meer dan balbezit leverde het echter niet op. Op de eerste kans was het achttien minuten wachten. Morioka zette Henen alleen voor Bolat, maar de winger oogde besluiteloos en Bolat kon nog redding brengen.

Refaelov vond het welletjes en probeerde steeds meer zijn stempel te drukken. Zijn afstandsschot werd nog een afzwaaier, maar wat later zette hij een heerlijk doelpunt op door met een steekpassje de opkomende Buta te bedienen. De rechtsback bracht hard voor en Baby – net geen offside – tikte binnen. Een identieke goal als de 2-1 tegen Eupen vorige week. Toen werkte Bolingi af, dit keer was het Baby, die wel blij was, maar niet té uitbundig juichte. De Senegalees begon het seizoen nog als basisspeler van Charleroi.

De Bosuil op weg naar een nieuw feestje, maar de vreugde was van korte duur. Vijf minuten later legde Laforge aan de overkant de bal op de stip. Op de beelden was de fout van Batubinsika op Osimhen niet echt duidelijk te zien, maar de VAR ging blijkbaar toch akkoord. Osimhen zelf trapte vanop de stip zijn twaalfde van het seizoen binnen. Enkele minuten later had hij ook zijn dertiende kunnen maken, maar diep gestuurd door Morioka trapte de twintigjarige Nigeriaan wild naast en over. De 1-1 bij de rust was wel logisch.

Foto: BELGA

Supersub Bruno

Vlak na de pauze een nieuwe penalty. Dit keer voor Antwerp, nadat Nurio Mbokani tegenhield. Een kolfje naar de hand of voet van Refaelov, die er dit seizoen al drie omzette, maar de Israëliër trapte dit keer tegen de paal. Een dure misser, maar het had nog duurder kunnen zijn als Osimhen de volgende kans had afgewerkt. Hij stond oog in oog met Bolat, maar die had nog een ultieme redding in petto. Ook op enkele afstandsschoten stond de doelman pal.

De wedstrijd kabbelde nu wat verder. Alleen de bezoekende fans brachten af en toe leven in de brouwerij, al hadden ze daar bommetjes en bengaals vuur voor nodig. Op het veld was het wachten op die ene klasseflits die de match zou beslissen. De thuissupporters vestigden hun hoop op de ingevallen Hairemans, maar het was een andere invaller die zich tot supersub kroonde. Marinos dook op rechts in de rug van Bolingi en gaf mee met Bruno, die binnentikte.

Antwerp probeerde nog iets terug te doen, maar Mbokani knikte over en hetzelfde deed de volledig vrijstaande Bolingi. Het bleef zo 1-2: pijnlijk puntenverlies in eigen huis voor The Great Old zo vlak voor Play-off 1. En Charleroi, dat is ondanks de knappe zege veroordeeld tot Play-off 2.