VERSLAG Waasland-Beveren-Zulte Waregem. Eindeseizoensmatch zonder winnaar

Waasland-Beveren en Zulte Waregem hebben de punten broederlijk gedeeld. Bongonda bracht de bezoekers op voorsprong, Andrijasevic hing de bordjes in evenwicht. Dankzij het twaalfde gelijkspel van het seizoen blijft de Oost-Vlaamse club op de voorlaatste plaats kamperen. Zulte Waregem blijft elfde.

Vorige week viel het doek in de degradatiestrijd. Waasland-Beveren en Zulte Waregem hadden dus niets meer te winnen of te verliezen. Of toch? Adnan Custovic wil weg van die voorlaatste plaats en zit vandaag samen met het bestuur voor een contractverlenging. Beide partijen spreken duidelijk de intentie uit om volgend jaar met elkaar door te gaan. En bij Zulte Waregem jaagt Hamdi Harbaoui nog op de Gouden Stier. De Tunesische spits telt momenteel zestien doelpunten, vier minder dan Samatta. Maar zat hij in de zak van Alexis Gamboa, de negentienjarige debuterende Costa Ricaan. Op het uur werd Harbaoui gewisseld, maar hij gaf zijn coach geen blik en stormde naar binnen.

De wedstrijd op zich had weinig om het lijf. Seck, vorig seizoen aanvoerder op de Freethiel, knikte een vrije trap van Peeters centimeters naast. Waasland-Beveren nam nadien het heft in handen, maar op uitgespeelde kansen was het wachten top diep in de eerste helft. Verstraete stuurde Boljevic het straatje in, maar de Montenegrijn besloot oog in oog met Bossut pal op de doelman. Vukotic knikte de daaropvolgende corner centimeters over. Op slag van rust een counter uit het boekje van de thuisploeg. Verstraete zag zijn rebound na een poging van Milosevic tegen de paal hobbelen. Pech voor de Gent-huurling.

Elleboog Bongonda

In de tweede helft ging het spel goed op en neer. Plots opschudding toen Bongonda geel kreeg nadat hij Schryvers met de ellenboog in het gezicht raakte. Onvrijwillig, oordeelde ref Boterberg na het bekijken van de beelden. Uitgerekend diezelfde Bongonda trapte de bezoekers op voorsprong na een knap een-tweetje met De Pauw. Milosevic liet de gelijkmaker liggen, maar even later was het toch prijs. Andrijasevic maakte zijn eerste doelpunt voor Waasland-Beveren na een listig balletje van Dierckx, weliswaar na tussenkomst van de VAR. Beide ploegen gingen nog op zoek naar de winnende treffer, maar doelpunten vielen er niet meer.