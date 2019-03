VERSLAG Anderlecht-Kortrijk. Paars-wit bevrijdt zichzelf dankzij twee knappe goals van Kums

Het bibberen is voorbij: Anderlecht is zeker van deelname aan Play-off 1. Het won zelf van KV Kortrijk dankzij twee knappe goals van Sven Kums en wipt zo over Sint-Truiden. Aangezien het volgende week AA Gent-STVV is, houdt paars-wit zeker één van die teams achter zich. Tiens, zou het zonder druk nog een rol van betekenis kunnen spelen in de titelstrijd?

Het is die oude eik waarvan je denkt dat hij nooit kan omwaaien. En dan plots ligt hij pardoes in je voortuin, aangetast en rot van binnen. Anderlecht is zo’n oude boom die dit seizoen zwaar heeft afgezien in de storm. De afgebroken takken maakten heel wat slachtoffers: Vanhaezebrouck, Devroe, Gino Caen, dokter Goossens...Maar de eik viel niet helemaal om. Paars-wit zit in Play-off 1.

Zwakke Zulj

Al blies de wind ook zondag af en toe erg verraderlijk. Bij de eerste corner die Kortrijk kreeg – na schabouwelijk wegwerken van Kara – kopte Avenatti op de lat. Na de pauze deed Chevalier dat nog eens over met een mooie lobbal op de dwarsligger. Avanatti duwde de rebound nog wel binnen, maar hij stond buitenspel. Anderlecht kwam met de schrik vrij.

Het waren de schaarse kansen die de Kerels hadden. Ze kwamen er bovendien vaak na slechte defensieve acties van de thuisploeg, want Anderlecht was eigenlijk constant baas. Al creëerde het opnieuw weinig kansen. Fred Rutten had gekozen voor Zulj en Gerkens als offensieve middenvelders en vooral de beste speler van Oostenrijk liet het afweten. Het begon al met zijn slechte corners en toen Zulj eens vrij kon koppen, miste zijn bal elke richting. Zijn krediet neemt af.

Santini verlamd

De meeste dreiging kwam opnieuw van de flanken, waar Bolasie en Verschaeren hun acties maakten, maar geen aanspeelpunt vonden. Santini was verlamd na zijn ellebogenwerk van de afgelopen weken. Bolasie entertainde het publiek wel nog met een dribbel waarbij hij deed alsof hij de bal zou oprapen met zijn hand en een strakke knal op de lat. De Congolees kan een heerlijke speler zijn.

Maar om Play-off 1 te halen, heb je natuurlijk rendement nodig. Zeker omdat de concurrenten Gent en STVV ook snel scoorden. Sven Kums nam dan maar het heft in eigen handen. Rutten gaf de kapitein weer vertrouwen – hij kreeg niet alleen de aanvoerdersband, maar mag ook alle rechtstreekse vrije trappen nemen – en dat zie je. Kums wandelde door de Kortrijkse defensie en plaatste de 1-0 in de verste hoek. Een enorme last viel van de Brusselse schouders.

Dat was ook te merken aan Marc Coucke, die in de eretribune de vuisten balde. De voorzitter wilde ongetwijfeld vermijden dat Anderlecht volgende week op bezoek bij zijn ex-club Oostende nog keihard zou moeten strijden voor die topzes-plaats. De kustploeg heeft nog een eitje te pellen met de zakenman, maar omdat STVV op hetzelfde moment de 1-1 slikte, was paars-wit opeens virtueel zeker van Play-off 1.

Kums zelf trok het laken helemaal naar zich toe toen hij met een vrijschop de 2-0 over de muur krulde. Toch al de derde rechtstreekse vrije trap die hij binnendraaide. Zijn statistieken worden beter.

De buit was binnen voor Anderlecht, maar het had het eigenlijk makkelijker kunnen hebben. Vijf minuten na de aftrap had D’Haene immers al rood kunnen krijgen voor een aanslag, maar ref Wesley Alen durfde zich – ook na het bekijken van de beelden – niet aan een vroege uitsluiting wagen. Even later legde hij de bal ook niet op de stip na hands van Charisis.

Zowaar 10 op 12

Het deed er niet toe. Kums kreeg nog een applausvervanging en het publiek kon nog wat genieten van Bolasie en Verschaeren. Die laatste is met zijn korte bewegingen toch een klein fenomeentje aan het worden, hoor. Al soleerde ook Amuzu zich nog bijna naar de treffer van het weekend.

Het was nog even billenknijpen omdat Sint-Truiden tegen negen man voetbalde, maar Rutten bereikte zijn doel: Play-off 1. Met 10 op 12 is het zowaar zelfs aan een reeksje bezig. Betekent dit dat de Nederlander straks langer RSCA-coach mag blijven? Dat zullen we zien. Want wat zal Anderlecht doen in Play-off 1? Het antwoord, mijn vriend, is blazen in de wind.