VERSLAG Racing Genk-Lokeren. Genk moet diep gaan, maar houdt kloof met Club Brugge op zes punten

Leider Racing Genk heeft zondag op de 29e en tevens voorlaatste speeldag in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League in eigen huis met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van rode lantaarn Lokeren. De Limburgers behouden zo een voorsprong van zes punten op eerste achtervolger Club Brugge, dat een zondagswandeling hield in Eupen (0-4). Met nog slechts één speeldag voor de boeg is Genk al zeker de winnaar van de reguliere competitie en daarbij hoort een ticket voor de Europa League.

Voor spanning moesten de voetballiefhebbers zondagnamiddag niet in Eupen zijn. Halfweg de eerste helft stond de landskampioen immers na twee dolle minuten al 0-2 voor. Hans Vanaken zorgde na 22 minuten voor de openingstreffer, een minuut later zette man in vorm Krépin Diatta met zijn eerste treffer voor Club Brugge de 0-2 op het scorebord. Op slag van rusten zorgde aanvoerder Ruud Vormer er met een rake vrije trap (0-3) voor dat de tweede helft overbodig werd. De score had in de eerste 45 minuten nog hoger kunnen oplopen, want in de beginfase van de wedstrijd had de videoref een strafschop voor de Bruggelingen geannuleerd, nadat scheidsrechter Bram Van Driessche een denkbeeldige overtreding van Castro-Montes op Vanaken had gefloten.

Gelukkig hadden de bezoekers zin om het spektakel te verzorgen en na de kampwissel maakte Vanaken er met zijn tweede van de avond al snel 0-4 van. Dat is geen uitzondering voor blauw-zwart, zij wonnen eerder dit seizoen al met vier doelpunten verschil van AA Gent (0-4), Cercle (4-0), Oostende (4-0) en Antwerp (5-1).

Ook in de Genkse Luminus Arena eiste de VAR een hoofdrol op, maar dan wel door zijn afwezigheid bij een cruciale fase in de eerste helft. Aly Samatta trapte op aangeven van Leandro Trossard via de onderkant van de lat in doel, maar de scheids- en lijnrechters hadden niet gezien dat het leer de doellijn overschreden had en de videoref kon door een technisch probleem niet communiceren met de refs op het veld. De Genkenaars zagen zich zo een geldig doelpunt ontnomen worden. In de beginfase had Trossard de netten al laten trillen, maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

De competitieleider had het bijzonder lastig tegen de rode lantaarn, een kwartier voor affluiten zorgde Joakim Maehle in de laatste thuiswedstrijd van Alejandro Pozuelo met een stevige knal dan toch voor de verlossing (1-0).

Op de slotspeeldag trekt Genk komend weekend naar Zulte Waregem en ontvangt Club Brugge in het Jan Breydelstadion Moeskroen. Nadien worden de punten gehalveerd en volgen er nog tien speeldagen in de race naar de titel.