VERSLAG Charleroi-Eupen. Tunesische Messi doet het voor Eupen

Minuut 52: Eupen-middenvelder Youssef Msakni krijgt de bal op eigen helft, loopt vijftig meter (vrijwel ongehinderd) met de bal en stift de bal dan heerlijk over Charleroi-doelman Nicolas Penneteau. Het is dat de 28-jarige Tunesiër in zijn thuisland al even vergeleken wordt met Lionel Messi, of wij hadden het op basis van dit doelpunt zeker gedaan.

Msakni – gehuurd van Al Duhail – stond pas voor het eerste aan de aftrap bij Eupen wegens fysieke mankementjes. Eupen-coach Claude Makelélé wisselde enkele jongens in zijn ploeg in deze overbodige eindeseizoenswedstrijd, net als Felice Mazzu bij Charleroi. Die koos voor vijf spitsen en Diandy als enige controlerende middenvelder, mede door schorsingen en blessures. Maar ondanks de offensieve intensies van de thuisploeg, was het de Eupense rechtsachter Castro Montes die al na zeven minuten scoorde met een schicht, waarbij Penneteau er toch niet al te goed uit zag. Osimhen maakte dan wel nog gelijk op slag van rust, na de slalom van Msakni was het opnieuw te herdoen voor de Carolo’s, die serieus op de korrel werden genomen door hun eigen fans. Maar de thuisploeg voetbalde nog amper kansen bij elkaar, enkel de 17-jarige invaller Nkuba deed nog iet of wat moeite om het tij te keren. Maar scoren lukte niet meer, waardoor Eupen voor het eerst in acht matchen nog eens kon winnen.