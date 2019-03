VERSLAG Kortrijk-Antwerp. En zo begint Antwerp als laatste aan PO1

Arm Antwerp. Door een 0 op 6 begint het plots nog als zesde en laatste aan Play-off 1. De veredelde B-ploeg van The Great Old werd genekt door twee late Kortrijkse goals.

Geen Mbokani, Haroun, Yatabaré, Rodrigues, Juklerod, Lamkel Zé en Van Damme. Antwerp zakte met een zwaar gehavende ploeg af naar Kortrijk. Ook Refaelov haalde de elf uiteindelijk niet, de spelmaker kreeg rust en zat op de bank. Het doel van Bölöni, gezien de kopzorgen: zeker niet met een 0 op 6 aan Play-off 1 moeten beginnen. Hij koos nog eens voor een vijfmansdefensie – gezien de moeilijke puzzel allicht de beste optie.

Voor Kortrijk viel er in tegenstelling tot vorig seizoen niks tastbaars meer te winnen op de slotspeeldag. Dat was er toch wel aan te zien. De mannen van Vanderhaeghe hadden twintig minuten nodig om een eerste kans te creëren. Chevalier kon de lange bal van Kagelmacher net niet goed genoeg controleren om Bolat te verschalken. Het inspireerde KVK niet, ook in de vólgende twintig minuten lieten ze amper een goeie aanval noteren. Tot overmaat van ramp moest Rolland er geblesseerd af, Lepont loste hem af.

Dan waren de bezoekers, ondanks hun veredelde B-ploeg, gevaarlijker. Bolingi, die eens diep in de spits mocht spelen, legde van ver aan en trof Bruzzese en de paal. Hairemans trapte nog eens naast en bood Baby op slag van rust een reuzekans aan. Diens kopbal was echter veel te zwak.

Avenatti afgevlagd

Kortrijk kwam met hernieuwde moed uit de kleedkamer, en de fans mochten al snel juichen. Eventjes dan toch want doelpuntenmaker Avenatti werd alsnog afgevlagd. Aan de overkant probeerde Hairemans, een van de beteren bij de bezoekers, het met een vrijschop, en bijna waaide de bal voorbij Bruzzese in doel. De doelman bracht nog net redding en deed dat ook later in de tweede helft, toen Opare op wandel ging en Bolingi nog eens hard uithaalde. Antwerp verdiende de goal toch echt het meest, maar de bal wou er niet in.

In de slotfase begon het plots stevig te hagelen en leek er onheil op komst. Voor de bezoekers dan toch want na een lange bal werd Bolat wat gehinderd door Lepoint en daardoor kon hij het leer niet klemmen. De Sart profiteerde en schoof laag binnen. Heel Antwerp protesteerde, maar Lardot ging zelfs niet naar het scherm om de fase te herbekijken. Het stond 1-0 en het werd nog 2-0, nadat Avenatti zijn vrijschop succesvol afgeweken zag.