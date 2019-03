VERSLAG Zulte Waregem-Racing Genk. Zuur puntenverlies in slotfase voor Racing Genk

Wat een zure generale repetitie voor Play-off 1 voor Racing Genk. De Limburgers stonden 1-3 op voorsprong en slikten in de extra tijd alsnog de gelijkmaker van de onvermijdelijke Hamdi Harbaoui. Zou het met Alejandro Pozuelo - hij ontbrak omwille van familiale redenen - anders afgelopen zijn? We zullen het nooit weten.

Geen afscheidsmatch voor Alejandro Pozuelo. De spelmaker was afgelopen week ziek. Pozuelo reisde ook niet mee af naar de Gaverbeek. Door familiale omstandigheden, meer bepaald door zijn grootvader die op sterven zou liggen, gaf de Spanjaard verstek. De aanvoerder van Racing Genk is vanaf maandag eigendom van het Canadese Toronto. Coach Philippe Clement kreeg dus al een voorproefje, want in Play-off 1 moeten de Limburgers het ook zonder Pozuelo doen. Clement gaf aan dat het voor hem aanvoelde alsof Play-off 1 al startte met de verplaatsing naar Zulte Waregem. Niet alles verliep volgens plan voor de Limburgers. De Japanner Ito trapte de eerste goeie kans op de paal. Aan de overkant knalde Bongonda richting Vukovic. De doelman kon het leer niet klemmen, Bjordal was goed gevolgd. Dewaest had de Noor niet gezien en trapte hem aan: penalty, geen discussie. Een koud kunstje voor Hamdi Harbaoui, die tekende voor zijn zeventiende doelpunt.

Zwemmende Bürki

De competitieleider panikeerde niet. Halfweg de eerste periode nam Genk de wedstrijd in handen. Geduldig bleef het zoeken naar een gaatje in de defensie van Essevee. Junya Ito maakte zijn misser in de beginfase goed. De Japanner draaide linksachter Marco Bürki helemaal dol. Malinovskyi kopte makkelijk de gelijkmaker binnen. Niets aan de hand dus. Clement zag het allemaal graag gebeuren en applaudisseerde voor zijn troepen. Zulte Waregem maakte het vooral zichzelf te moeilijk. Als je dan ziekenhuisballen gaat versturen, wordt het makkelijk voor Genk. Gelukkig voor de thuisploeg werkten de Limburgers niet af aan honderd procent.

Voetballes

En dan gaf Racing Genk even voetballes, zoals alleen zij dat kunnen geven. Vanop de eigen achterlijn ging het via de stationnetjes Trossard, Piotrowski, Malinovskyi tot bij Maehle. De Deen bediende Ito: 1-2. Malinovskyi overschouwde opdravend het spel en pikte er zijn rechtsachter uit. Weer stond Bürki te zwemmen. Zulte Waregem kon daar eigenlijk niet veel tegenover zetten.

Dury reageerde met een dubbele wissel. De Pauw en Bürki gingen naar de kant. Veel beterschap bood dat niet meteen. Trossard verschalkte met een knap banaanschot Bossut. Racing Genk had de controle over het spel en leek niet meer in de problemen te komen. Tot zowaar bijna uit het niks de 2-3 viel. Bongonda verstuurde een opwippertje, Walsh kon helemaal vrij inkoppen. Zou Genk dit nog uit handen geven, nee toch? Zulte Waregem geloofde er weer in. In de extra tijd was daar weer Hamdi Harbaoui die zijn tweede van de avond binnentikte na geharrewar na een vrijschop. Zuur voor Genk, maar vooral totaal onnodig.

Racing Genk liet zo twee punten door de vingers glippen, maar door het verlies van Club Brugge starten de Limburgers met vier punten meer aan Play-off 1.