VERSLAG Oostende-Anderlecht. Anderlecht wint aan wandeltempo en begint als vierde aan Play-off 1

Anderlecht is in Play-off 1 zowaar nog een plaats opgeschoven. Na een 0-2 zege op Oostende begint RSCA als vierde aan de titelstrijd met zes punten achter op leider Genk. Dat klinkt hoopgevend, maar erg snedig voetbalden de Brusselaars toch weer niet. KVO kon tegen zijn ex-voorzitter Marc Coucke geen echte vuist maken en Bolasie trok Anderlecht over de streep.

KV Oostende zit aan zijn plafond zei Marc Coucke toen hij de kustploeg verliet. Dat kan allemaal wel best zijn, maar Anderlecht oversteeg KVO bijna niet. Ja, het was eenrichtingsvoetbal naar het Oostendse doel en iedereen zat te wachten op een Anderlecht-doelpunt maar aan welk tempo voetbalden de Brusselaars weer? Ivan Santini kwam amper in het stuk voor, Peter Zulj durfde precies de duels niet aangaan en Pieter Gerkens was quasi onzichtbaar.

Soms zaten we precies te kijken naar Reis rond de Wereld met 80-jarigen. Zo traag ging het. Wellicht moesten alle Anderlecht-spelers ook om 20.30 hun bedje in.

Verjaardag Mister Michel

Voor de thuisploeg moest het allemaal niet veel sneller gaan. De Oostendenaren kregen een hele week verlof als ze minstens een puntje haalden tegen Anderlecht/Marc Coucke en zij loerden op de counter die er weliswaar zelden of nooit uitkwam. Met een 0-0 gelijkspel konden Coopman en co ook een week met hun liefje naar Ibiza, hoor. KVO kwam wel eens goed weg toen Nouri een voorzet van Bolasie over zijn eigen kooi devieerde.

Foto: BELGA

Misschien wilde Anderlecht Michel Verschueren graag eren die zijn 88ste verjaardag vierde en schakelde het daarom een tweetal versnellingen lager? Geschuifel op de zeedijk. Of was het omdat Play-off 1 al binnen was en ze toch wat last hadden van decompressie. Met dit niveau zal paars-wit toch geen brokken maken in Play-off 1, hoor. Ze misten creativiteit om door de goeie organisatie van Oostende te raken. Die ene kopbal van Santini en de trap van Zulj waren het vernoemen niet waard, terwijl Bolasie en Verschaeren hun acties niet konden maken.

Het Oostendse publiek amuseerde zich wel en viseerde Marc Coucke met gezangen als Laat je ploeg maar in de steek. Die keek in de tribune strak voor zich uit en beet op zijn tanden. Het verrassende in de Versluys Arena is ook dat je als journalist tijdens de rust kunt gaan plassen in dezelfde toiletten als het RSCA-bestuur. Zo gebeurt het wel eens dat een journalist plots naast Michael Verschueren staat en die zich dan laat ontvallen dat het veel beter moest.

Na de pauze greep Fred Rutten wel in. Hij haalde Gerkens naar de kant en bracht de kwieke Françis Amuzu. Dat gaf het wandelvoetbal van Anderlecht wel een boost. Plots was er dan toch een Hotel Römantiek-momentje. Yari Verschaeren en Yannink Bolasie vonden elkaar en de Congolees kopte de 0-1 tegen de touwen. Een X en een Y-chromosoom vormen een jongetje. Twee Y-chromosomen blijkbaar een doelpunt: Yari en Yannick wisten Anderlecht te redden.

Geen Ibiza voor KVO

Want Oostende dat Guri, Canesin en Capon nog in de stijd gooide kon geen grote vuist meer maken. Ja, Nicolas Lombaerts kopte nog voorlangs - wat had die graag gescoord tegen Coucke - en Jordi Vanlerberghe faalde jammerlijk toen hij alleen op doel afging. Tja.

Zo sluit Oostende de reguliere competitie af als derde laatste en moet het van trainer Hugo Broos maandag, dinsdag en woensdag toch nog trainen. Geen Ibiza voor de spelersvrouwen.

Anderlecht - op zijn beurt - stapt dan toch met een goed gevoel Play-off 1 in. Santini scoorde op aangeven van alweer Verschaeren opeens nog de 0-2 en zo haalden de Brusselaars nog wat punten in op leider RC Genk en op Club Brugge. In de titelstrijd is niets onmogelijk, maar dan zal er toch snediger gevoetbald moeten worden. RSCA mag gewoon niet elke week rekenen op die ene flits van Bolasie. Ja, die zit ondertussen al aan 4 treffers en betaalt zijn huurprijs ruimschoots terug, maar in Play-off 1 zal hij zeker meer in de tang zitten.

Na de match gingen we toch ook nog eens plassen, maar Michael Verschueren was niet onze buurman. De stress zal wat weggeweest zijn.