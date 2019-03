VERSLAG Standard - Waasland-Beveren. Geen stuntzege voor Waasland-Beveren, wel stuntcomeback van Standard: van 0-3 naar 4-3

Waasland-Beveren leek op weg naar een stuntzege op Sclessin, maar Standard zette met een onwaarschijnlijke comeback de scheve situatie recht. In een tijdspanne van amper vier minuten draaiden de Rouches een 0-3-achterstand om in 3-3. De ingevallen Orlando Sa trok met een intikker de drie punten over de streep.

Met Senna Miangue in de basis ging Standard tegen Waasland-Beveren op zoek naar een eerste clean sheet in drie maanden. Voor de linksback, gehuurd van Cagliari, was het pas zijn tweede optreden in de hoofdmacht van de Rouches. Aangezien bij de bezoekers sterkhouders Aleksandar Boljevic en Nana Ampomah ontbraken, oogden de omstandigheden voor de ploeg van Michel Preud’homme om ideaal thuis vertrouwen op te doen en de derde plek veilig te stellen.

Hattrick Milosevic

In de praktijk leek het heel lang anders te lopen. Standard had dan wel het balbezit, de goal viel op het kwartier aan de overkant. Bij een voorzet van Beni Badibanga kwam Stefan Milosevic goed voor Zinho Vanheusden: 0-1.

De Rouches moesten wakker worden en probeerden krampachtig een kans bij elkaar te voetballen. Razvan Marin, Mehdi Carcela en Renaud Emond waren dichtbij, maar ze hadden de pech dat Davy Roef goed stond te keepen.

De Waaslanders toonden zich op hun beurt wél bijzonder efficiënt. Vlak voor rust verdubbelde Milosevic na een haarscherpe counter hun voorsprong. Toen de Montenegrijn, voor het eerst in de basis dit seizoen, vroeg in de tweede helft knap zijn hattrick vervolledigde, leek de stuntzege een voldongen feit.

Pure adrenaline

Maar Standard blijft een onmogelijk in te schatten ploeg. In staat tot het allerbeste en het allerslechtste tegelijk. In amper vier minuten trokken de Luikenaars de scheve situatie recht. Eerst frommelde Merveille Bokadi na een hoekschop de 1-3 binnen. Vervolgens slalomde Moussa Djenepo zich tot twee keer toe voorbij de bezoekende defensie en trof hij evenveel keer raak. In no time 3-3 dus. Pure adrenaline op Sclessin.

De clean sheet was dus niet gelukt, de remontada wel. Niemand anders dan Sa zou daar twaalf minuten voor tijd voor zorgen. De Portugees was ingevallen voor de falende Emond en maakte in minuut 78 de 4-3. Pas het eerste competitiedoelpunt voor de uit China teruggekeerde goalgetter van weleer. Sa was er zelf zichtbaar van aangedaan. Luik in vuur en vlam, een mentale boost voor de Rouches, maar of dit Standard echt sterk genoeg is om straks in Play-off 1 potten te breken, heeft deze zinderende wedstrijd toch niet bewezen.