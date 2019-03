VERSLAG Lokeren-Cercle Brugge. Afscheid van eerste klasse in stijl

Lokeren verdwijnt na 23 jaar uit eerste klasse met amper 20 punten op de teller. Allleen de operatie ‘propere handen’ kan de club nog in 1A houden. Het nam in elk geval eervol afscheid met een klinkende overwinning op de laatste speeldag.

Het Daknamstadion was nog eens aardig gevuld voor de komst van Cercle. Met een mars van het marktplein tot in het stadion betoogden de supporters hun onvoorwaardelijke steun. “Deze club is niet dood, wij zijn Lokeren”, was hun boodschap. In stijl werd afscheid genomen van ploegafgevaardigde Willy Peeters (86) na 62 jaar dienst. De wedstrijd zelf kwam moeizaam op gang. Tot een mooi uitgesponnen aanvalsactie tussen jeugdinternational Mbayo (17) en Benchaïb door laatstgenoemde in doel werd verwerkt (1-0). Lokeren rekent op deze talentvolle jongeren voor de toekomst. Deschacht zorgde voor de assist bij de 2-0 van Cevallos. Het festival Lokeren ging door. Cercle lag voor de rust al helemaal tegen het canvas door een knal van Skulason. Cercle kon enkel nog de eerredder van Gakpe vieren in de tweede helft. Voor Lokeren zit het seizoen er nu al op en is het bang afwachten wat de toekomst zal brengen. Hakt de voetbalbond de knoop snel door of wordt het een procedureslag. Geeft voorzitter Lambrecht de fakkel door of blijft hij verder aan. Welke spelers blijven en welke vertrekken? Deschacht, einde contract, speelde een dijk van een wedstrijd. Was dit zijn laatste wapenfeit? Nog veel vragen dus.