VERSLAG Club Brugge-Moeskroen. Club Brugge loopt op de valreep tegen derde thuisnederlaag aan

Wat is Club Brugge blij dat Moeskroen niet tot in Play-off 1 is geraakt. De Henegouwers domineerden in de eerste helft en bleven dankzij een geweldige doelman Jean Butez overeind in de tweede. Net toen Club op en over de bezoekers leek te gaan, reageerden die met een kurkdroge 1-2. In Play-off 1 moet Club zijn reputatie bevestigen van ploeg van de “grote afspraken”.

Club-trainer Ivan Leko sloeg om tien voor acht een grote, Kroatische zucht. De vermaledijde reguliere competitie is voorbij. Legde Club in zijn eerste jaar de basis voor de landstitel in de eerste dertig speeldagen van het seizoen, dan was het dit jaar harken om in het spoor van leider Genk te blijven. Concurrenten als Anderlecht, Standard en Gent deden het weliswaar slechter, maar niemand kon bij Club Brugge blind blijven voor het veelvuldige puntenverlies tegen bescheiden tegenstanders. De 1-2-nederlaag tegen Moeskroen was het derde thuisverlies van het seizoen, na eerdere nederlagen tegen Zulte Waregem en Charleroi. Geen van die ploegen haalde Play-off 1.

Al van bij het begin van de wedstrijd was duidelijk dat Club geen namiddag zou opgaan zoals vorige week op Eupen. Het team van Bernd Storck verloor in 2019 nog niet en speelde vol vertrouwen hoog op het veld van Club. Hans Vanaken – de onbetwiste uitblinker in Eupen – kreeg zijn team niet aan het voetballen. De flanken – Thibault Vlietinck en Krépin Diatta – kregen maar geen venijn in hun acties.

Schrijvers

Het duurde bijna een halfuur voor Siebe Schrijvers de eerste kans van de thuisploeg versierde. Hij nam de bal van Vanaken knap mee, maakte snelheid, maar kreeg de snel uit zijn doel gerende Jean Butez niet onder de benen gespeeld. Moeskroen domineerde op het middenveld zonder grote kansen af te dwingen. Eén keer kon Manuel Benson zich doorzetten, hij schudde eerst Thibault Vlietinck af, zette dan een een-twee met zijn maatje Taiwo Awoniyi op, en bediende finaal de volledig vrijstaande Selim Amallah voor de 0-1. Met een maximum aan efficiëntie had Moeskroen de voorsprong vast aan de rust. Dat die voorsprong niet gestolen was, bleek uit de statistieken. De Henegouwers hadden in de eerste vijfenveertig minuten zestig procent van de bal gehad.

Foto: BELGA

Ivan Leko reageerde door Emmanuel Dennis in te brengen voor Thibault Vlietinck. De Nigeriaan bracht peper in de wedstrijd en Club ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Diatta, Vanaken en Schrijvers (twee keer) kregen kansen, maar evenveel keer stond Butez pal. Vooral zijn reddingen op de dubbele poging van Siebe Schrijvers waren van uitstekende kwaliteit. Jean Butez is zonder meer een van de beste doelmannen van het moment in de Jupiler Pro League.

Danjuma

Met nog twintig te spelen bracht Leko zijn laatste geheime wapen in. Arnaut Danjuma kreeg zijn eerste minuten sinds 19 oktober en was kort na zijn invalbeurt betrokken bij de gelijkmaker. Wesley trok voor vanop rechts, Danjuma vond Butez op zijn weg, maar Siebe Schrijvers was goed gevolgd om zijn elfde van het seizoen te scoren.

Club drong nu aan maar ook Moeskroen kreeg nog kansen op winst. Horvath duwde een knappe plaatsbal van Benson uit zijn doel. Selim Amallah dribbelde de kleine baklijn in, de bal ging naar buiten voor de voet van Antonov, die heerlijk overhoeks binnenknalde. Jan Breydel werd plots heel stil.

Hans Vanaken kreeg op aangeven van Schrijvers nog een kans op de 2-2, maar besloot te zwak op Butez. Club mag zich gelukkig prijzen dat ook Genk nog punten liet liggen en probeert zich te focussen op die wedstrijden waar het al heel het seizoen in uitblonk: de grote afspraken tegen de topclubs.

Moeskroen is in 2019 nog steeds ongeslagen en begint als een van de ploegen in vorm aan Play-off 2.