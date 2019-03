AA Gent op het nippertje in Play-off 1, maar plots op drie punten van de tweede plaats

AA Gent moest tot de laatste speeldag wachten om zekerheid te hebben van Play-off 1, maar het kan nog een mooie lente worden. Want naast de bekerfinale spelen de Buffalo’s een Play-off 1 waarin een handvol ploegen op een zakdoek staan. Zelfs met tweede Club Brugge scheelt het plots maar drie punten. In Sint-Truiden toonde AA Gent zich veel matuurder dan revelatie STVV. Yaremchuk scoorde beide goals.

De reguliere competitie is een dolle rit geworden voor AA Gent, met een trainersontslag in de stormachtige herfst en flink wat winterse stress om Play-off 1 te halen. Na nederlagen tegen Moeskroen en Waasland-Beveren kregen de Buffalo’s het even benauwd. Maar in de eindspurt hadden ze hun zaakjes op orde: twaalf op twaalf en een overtuigende zege in Sint-Truden. Plots ziet de wereld er helemaal anders uit, want de Buffalo’s staan na halvering van de punten op drie eenheden van de tweede plaats. Met het wisselen van de tussenstanden in de andere matchen, stond AA Gent in de loop van de avond zelfs heel even derde. Om maar te zeggen: bijna alles is mogelijk. Voor een club die dreigde naast Play-off te grijpen, is dat een gigantische opsteker. En dan is er nog de bekerfinale. Laat de lente maar beginnen.

STVV-coach Brys Foto: Isosport

Sint-Truiden had zich na een knap seizoen helemaal opgeladen voor het alles-of-niets duel tegen AA Gent, maar de Buffalo’s leefden bijzonder rustig en gefocust toe naar zondag. Die lijn trokken ze door tijdens de wedstrijd. AA Gent had controle, was veel rustiger aan de bal, hield de rangen goed gesloten en had uiteraard ook het wedstrijdscenario mee.

Sterke Yaremchuk

AA Gent scoorde de voorbije dertien matchen en wist dat een doelpunt op Stayen de Truienaars de adem kon afsnijden. Dan moesten die meteen twee keer scoren, want een punt volstond niet meer voor STVV. Geen dertien zonder veertien, Yaremchuk maakte na amper zeventien minuten de belangrijke treffer. Cadeautje van Acolatse, die in paniek schoot toen hij in de linkerhoek werd vastgezet en de bal dan maar centraal passte richting eigen zestien meter. Te hard dan nog ook. Yaremchuk zei dankuwel. De Oekraïner scoorde ook al tegen KV Oostende en speelde een sterkte wedstrijd: hij dook in alle hoeken, alleen moest hij het in de lucht vaak afleggen tegen het Portugese beest Teixeira. De Buffalo’s speelden met dezelfde elf als tegen KV Oostende. Esiti was zaterdag op training uitgevallen met een spierscheur en dus was Verstraete verzekerd van zijn tweede basisplaats op rij.

Nog voor het halfuur stond het bijna 0-2 toen Sorloth na een cross van Asare bij de tweede paal bij de Noor kwam. Hij raakte de bal compleet verkeerd.

Prijs van de strijdlust voor STVV

Sint-Truiden leek wat onder de indruk, maar als het dan toch wat beter in de match kwam, gebeurde dat door goed te combineren op het middenveld met Kamada als centrale pion. Zo raakten ze af en toe onder de Gentse dominantie uit. In het derde kwartier ontwikkelde Sint-Truiden druk zonder echt grote kansen. AA Gent telde de minuten tot de rust.

STVV verdiende een troostprijs voor strijdlust. Het begon enthousiast aan de tweede helft, maar op het uur was het over en sluiten. Verstraete raakte een voorzet van Sorloth maar half, maar de bal kwam voor de voeten van Yaremchuk. Die scoorde de 0-2.

Drie keer scoren, neen, dat zou STVV niet lukken tegen dit uitgekookt Gent. De Gentse supporters maakten van het resterende halfuur gebruik om al de kwalificatie voor Play-off 1 te vieren. Ze beginnen aan Play-off 1 op de vijfde plaats.