Club Brugge begint met beresterke prestatie aan Play-off 1, geholpen door rode kaart van Vadis Odjidja

Club Brugge staat opnieuw op vier punten van Genk na makkelijke 3-0 zege tegen Gent. Na een terechte rode kaart voor Odjidja speelde de ploeg van Leko de Buffalo’s helemaal zoek. Het werd 3-0, maar het kon even goed het dubbele geworden zijn.

Play-off 1 betekent ook psychologische oorlogsvoering en trachten te verrassen, en dat ze hadden ze zowel bij Club als Gent goed begrepen. Leko pakte verrassend uit met Mata in plaats van de verwachte Amrabat uit in de verdediging, bij Gent maakte Thorup zijn selectie pas ’s ochtends bekend… om dan met dezelfde ploeg als tegen STVV te spelen.

Een uitverkocht Jan Breydel zag twee ploegen die meteen vol op het gaspedaal gingen staan. Club nam snel het overwicht en zag dat beloofd op het kwartier na een goal van Vormer. De kapitein werkte een prima voorzet van Dennis tussen Kaminski en zijn verdediging aan de tweede paal binnen.

Foto: BELGA

Brugge speelde erg sterk: Dennis en Diatta waren op de flanken echte geselingen, Vormer had zijn kampioenenvorm van vorig seizoen opnieuw in de benen.

Halfweg de eerste helft schoot Gent zichzelf in de voet. Odjidja plantte tijdens een duel zijn studs op het been van Wesley. Een smerige overtreding, en na een tussenkomst van de VAR stuurde ref Lambrechts de middenvelder met rood naar binnen.

Het mannetje meer bij Club werd binnen de minuut uitgebuit. Diatta zette zich door op links en zijn afgevallen bal belandde in de voeten van Mata. Die twijfelde niet vanop zo’n 30 meter en knalde de bal prinsheerlijk in de kruising. Een wereldgoal en boeken dicht voor Gent na amper 26 minuten.

Foto: BELGA

Wat volgde was een demonstratie. Thorup haalde Dompé naar de kant voor Dejaegere, maar die tactische wissel bracht niet veel zoden aan de dijk. Club verstikte de Buffalo’s en kreeg kans na kans. Dennis, Schrijvers, Rits en Wesley kwamen allemaal dicht bij een goal, maar Gent haalde de rust alsnog met 2-0.

Na de rust wijzigde het spelbeeld niet. Club trok opnieuw gedecideerd naar voor en ging duidelijk voor een ruime overwinning. Al na drie minuten kreeg het een uitgelezen kans op de 3-0. Alweer Dennis - wat een wedstrijd speelde die - bediende Vormer vanop rechts, maar de miste onbegrijpelijk. Eén keertje kwam Gent dicht bij een eerredder toen het licht even uitging bij Horvath. De Club-doelman speelde een bal pardoes in de voeten van Sorloth en liet daarbij zijn doel leeg, maar de aanvaller schoot te overhaast en kon daardoor niet kadreren. Op het uur vond Club dan toch de 3-0 waar het al even naar zocht toen Vanaken een prima actie van alweer Dennis makkelijk afrondde van dichtbij.

Foto: BELGA

Na dat doelpunt ging het tempo logischerwijs wat zakken en voerden beide ploegen wat wissels door. Dennis kreeg zijn applausvervanging voor Danjuma en ook Openda mocht nog komen meedoen. Tijdens het laatste kwart van de wedstrijd ging het opnieuw kansen regenen voor Club nadat de 4-0 van Diatta terecht werd afgekeurd voor buitenspel. Kaminski voorkwam met enkele prima tussenkomsten véél erger. Eerst hield hij Openda van een goal, daarna lag hij ook in de weg van Danjuma. Een kopbal van Vanaken maakte hij ook onschadelijk.

Club verwende zijn supporters en dat leverde hen zelf een staande ovatie op, alleen ontbrak de afwerking. Het tempo zakte in de laatste tien minuten en Club tikte de boel uit. Zo komt het opnieuw op vier punten van Genk en één puntje voor Standard. Gent staat al op vijf punten van de top drie en staat op de zesde plaats.

