Westerlo en Beerschot Wilrijk houden elkaar in evenwicht op eerste speeldag Play-off 2

Westerlo en Beerschot Wilrijk hebben in Play-off 2A de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd. De twee clubs uit 1B scoorden elk één keer in de eerste helft: de eindstand was 1-1. Loris Brogno (Beerschot Wilrijk) en Christian Brüls (Westerlo) zorgden voor de doelpunten.

Een karig gevuld Kuipje zag een matige eerste helft tussen twee 1B-ploegen in play-off 2. Veel centers, dat wel bij de thuisploeg, maar Vanhamel heerste in het luchtruim en ook het centrale duo achterin bij Beerschot Wilrijk hield de deur lang op slot. De eerste bal tussen de palen voor de bezoekers leverde wel een doelpunt op. Vanzeir zette Brogno alleen voor Van Langendonck. Die omspeelde de doelman en legde in het lege doel. Vanzeir kon even later voor de dubbele voorsprong zorgen, maar trapt schuin voor doel naast. Als het van op de flank niet lukt, dan maar van buiten de rechthoek, dacht Brüls. Het schot week af op het been van Van den Bergh en verdween in de korte hoek voorbij een aan de grond genagelde Vanhamel.

De tweede helft begon met een kans voor Van den Bergh, die na een hoekschop van Brogno over en naast besloot, al was Westerlo baas in het vierde kwartier. Vanhamel haalde een afgeweken bal van Van den Bogaert weg onder de lat. Paars-wit nam over en creëerde enkele goede kansen: Tissoudali geraakte niet over de lange armen van Van Langendonck, Brogno knalde over en de Westelse doelman redde van dichtbij met de vuisten op een schot van opnieuw Tissoudali.

Met nog twintig minuten te spelen waren de Kemphanen weer aan zet: Vanhamel liet een kopbal van Petrov uit z’n handen glippen, zonder erg uiteindelijk. Abrahams kon een scherpe voorzet niet kadreren. De Zuid-Afrikaan bleef voor gevaar zorgen: in dezelfde fase knalde hij op de binnenkant van de paal, nadien was er een uitstekende Vanhamel die erger voorkwam.

De bezoekers konden daar enkel een verre zwieper van Prychynenko – in de handen van Van Langendonck- een schot van Placca -over- en een geblokte poging van Van Hyfte tegenover stellen. De ploeg van Bob Peeters bleef op zoek naar de winning goal, maar nogmaals Abrahams bezorgde zijn ploeg geen loon naar werken.