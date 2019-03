Oostende verliest met tien man tegen verdienstelijk Eupen en wacht nu al dertien matchen op een zege

Het worden nog een érg lange twee maanden in Oostende. Voor de dertiende keer op rij kon KVO niet winnen. Eupen had meer goesting en (een uur lang een man meer) en won verdiend met 1-2. Als Broos dit KVO nog tot leven wil wekken, heeft hij stilaan een toverstaf nodig.

Nooit speelde Oostende voor minder supporters sinds de terugkeer naar eerste klasse vijf jaar geleden. Met 2.586 waren ze, de fans die opnieuw 90 barslechte minuten moesten uitzingen - een hele lijdensweg. Maar de afwezigen hadden gelijk. Al na vijf minuten kon Dutoit een vroege voorsprong van Eupen voorkomen door een penalty van Garcia te stoppen, maar op het kwartier werd het Eupense overwicht - én de goesting - verdiend beloond met een openingstreffer van Msakni. Vanlerberghe miste zijn interceptie en bood het doelpunt op een schoteltje aan. Enkele minuten later trapte diezelfde Vanlerberghe plots vanop het middenveld een bal plomp verloren richting de Eupense zestien. Schrijnend en tekenend tegelijk. KVO kon maar één keer gevaarlijk zijn na een combinatie tussen Sakala en Canesin.

‘t Was gisteren een wedstrijd die symbolisch staat voor het seizoen van KVO: de kelk moest leeg tot op de bodem. Op het halfuur kreeg Lombaerts na ingrijpen van de VAR terecht rood nadat hij met een gestrekt been doorging op de knie van Ocansey. Met tien moest Oostende proberen de schade zoveel mogelijk te beperken, en Broos haalde zich de woede van het publiek op de hals door De Sutter nog voor de rust te slachtofferen voor De Bock. Dat Oostende niet onder een striemend fluitconcert naar de kleedkamers ging, had het te danken aan Canesin. De Braziliaan lukte op slag van rust de gelijkmaker vanop de rand van de zestien. De VAR had enkele minuten nodig om te checken of Canesin geen offside stond, maar uiteindelijk ging de goal gewoon door.

Ging Oostende daardoor wat vuriger spelen? Helemaal niet. Meer nog: in de beginfase van de tweede helft kon het makkelijk 1-3 achterstaan. Eerste kopte Toyokawa vanop een meter onbegrijpelijk over, daarna moest De Bock de meubelen redden. Dutoit deed opnieuw zijn duit in het zakje met twee parades op afstandsschoten. Allemaal uitstel van executie bleek even later. Molina kon op het uur zijn hoofd tegen een corner van Garcia zetten en scoren. Fluiten deden de Oostende-fans toen al niet meer, zij reageerden gelaten. KVO probeerde wel nog, maar kreeg geen uitgespeelde kans in elkaar gebokst. De nederlaag betekende de dertiende match zonder zege voor KVO. Het worden nog een érg lange twee maanden aan zee.