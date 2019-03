Swingend Union duwt Cercle Brugge nog wat dieper in de put

Veel watchers van 1B vonden die ploeg met de heerlijk traditionele naam en uitstraling Royal Union Saint-Gillioise al langer de best voetballende ploeg van de reeks. Dat bewezen ze gisteren opnieuw tegen een tam Cercle Brugge dat ook in Play-off 2 de lijn van de reguliere competitie lijkt door te trekken. Cercle won al niet meer sinds medio december vorig jaar, verloor voor de vierde keer op rij en blijft na nieuwjaar steken op 3 punten in 12 matchen.

Een kwartier voor aanvang leek het wel alsof Union en Cercle Brugge een oefenpartijtje zouden spelen in het stokoude maar gezellige Joseph Marien stadion.

Tegen 20 uur verlieten de Unionisten toch de vele cafeetjes in de buurt van het stadion om op de staantribune plaats te nemen waar ze 90 minuten lang voor sfeer zorgden. In tegenstelling tot Cercle waar het sfeertje eerder verzuurd is de jongste maanden. De 3 op 33 hakte er stevig in en vooral de achterban liet via de sociale media en andere kanalen geregeld hun ongenoegen blijken. Ze waren ook met amper 40 man naar de openingsmatch van hun ploeg in die vervloekte Play-off 2 gekomen.

Vooral trainer Laurent Guyot is in hun ogen de boosdoener. De Fransman probeert het project van de eigenaars uit Monaco nochtans tot in de puntjes uit te voeren. Hij recupereerde kapitein Taravel en draaischijf Mercier en na een dikke maand was ook Kylian Hazard terug. Guyot greep op de rechtsachter terug naar Vitinho en zette Palun aan de overkant op links.

Union met voorin Ferber én topscorer Niakaté begon het best en Taravel moest meteen een paar keer naar de noodrem grijpen. Cercle zocht vooral zichzelf en dreigde voor het eerst pas na 20 minuten op een vrijschop van Mercier waarbij de lange Marega, die op het middenveld speelde, overkopte.

De beste man bij groen-zwart was opnieuw doelman Paul Nardi maar uiteindelijk lag hij wel aan de basis van de openingstreffer. Niaka té miste zijn schot maar kwam in contact met Nardi en Lardot was zeker van zijn stuk en wees kordaat naar de stip.

Selemani liet Nardi geen schijn van een kans. Union had de smaak te pakken en zocht meteen een tweede pot maar Niaka té trof de paal. Cercle stond er bij en keek er naar. Arme Guyot die schuchtere pogingen kon noteren van een bleke Gakpé en van Mercier. Voor Hazard kwam zijn rentree duidelijk nog te vroeg. Slachten maar dachten ze bij Union en na een knappe actie van Tau legde Ferber goed af voor Niakaté die voor 2-0 zorgde.

Bruno mildert

Cercle leek op de vierde nederlaag op rij af te stevenen maar Guyot en zijn staf peperden er bij de rust in dat de spelers maar beter iets konden doen aan deze scheve situatie. En of ze het begrepen hadden. Gianni Bruno, nog steeds de topscorer scoorde de aansluitingstreffer en Perdichizi moest direct erna een bal van Bongiovanni van de lijn vegen. De rollen waren helemaal omgekeerd na de rust en Cercle probeerde het dan slim te spelen door het geliefkoosde spelletje van de omschakeling op te dringen. Union moest nu de fouten maken om het spel te ontregelen maar de vrijschoppen van zowel Taravel , Bongiovanni als Traoré waren veel te wild en onnauwkeurig getrapt.

Met Tormin voor de leeg geknokte(?) Gakpé probeerde Guyot nog wat creativiteit in te brengen en zocht de gelijkmaker. Union blokte echter alles keurig af en brak op het juiste moment uit. Selemani legde de bal in de loop van Niakaté die oog in oog met Nardi kwam en met een gesmaakte lobje alle twijfel wegnam. Besuschkow en Selemani lieten de kansen liggen om er nog 4 en 5-1 van te maken. Als Cercle zich dinsdag niet herpakt tegen Zulte Waregem dreigen het nog zes lange weken te worden.