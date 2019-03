Zulte Waregem en Waasland-Beveren delen de punten na typische Play-off 2-wedstrijd

Veel moet er niet onthouden worden van deze Zulte Waregem - Waasland-Beveren. De partij eindigde op 0-0. Er was te weinig beleving en te vaak stokte de opbouw bij de ploegen. Het had veel weg van een vriendenmatch.

Wanneer we de openingsspeeldag onder ogen kregen, dachten we spontaan aan de 8-0 van vorig seizoen in Play-off 2 tussen Zulte Waregem en Waasland-Beveren. Zouden we weer zo’n spektakelstuk te zien krijgen? Het antwoord was: neen. Helaas was het een partij die leek op een eindeseizoensmatch. Het tempo lag te laag en veel te vaak waren er misverstanden.

Dat had bij Zulte Waregem wellicht te maken met de vele wissels. Coach Francky Dury had na de reguliere competitie meermaals laten blijken dat hij jongens die het verdienden een kans zou geven. Zo stond Bostyn in doel, maakte Heylen achterin zijn rentree en kreeg Soisalo zijn eerste basisplaats van het seizoen. Ook Bjordal en Walsh kwamen aan de aftrap. Theo Bongonda zat op de bank. Hij is nog maar pas vader geworden en miste de vrijdagtraining. Bij Waasland-Beveren stonden de verwachte spelers in de basis. Ampomah is terug fit, maar hij startte op de bank. Lulic verving de gekwetste Vanzo.

Acht minuten wachten was het op de eerste noemenswaardige mogelijkheid. Peeters testte de vuisten van Roef. Aan de overkant vergat Lulic goed af te drukken. De Pauw kreeg de uitgelezen mogelijkheid om voor de 1-0 te zorgen. Van heel dichtbij plaatste hij zijn schuiver naast. Daarna viel de partij stil. Te vaak was het net niet en liep het samenspel langs weerszijden mank. Quasi uit het niets kon Harbaoui de netten laten trillen, maar dat deed hij vanuit buitenspelpositie. Het doelpunt werd terecht afgekeurd. Net voor de rust dacht Seck even dat hij nog voor Waasland-Beveren speelde en hij deelde een cadeautje uit. Andrijasevic wilde Bostyn lobben, die reageerde prima.

Francky Dury zag dat het wat stroef liep en hij aarzelde niet om Soisalo naar de kant te halen voor zijn poulain Bongonda. Kreeg hij de motor van Essevee aan de praat? Toch was Waasland-Beveren die via Verstraete gevaarlijk kon zijn. Even later was daar toch Bongonda, die kon zijn volley ook niet kadreren. Coach Adnan Custovic vond dan dat de tijd rijp was om Ampomah te brengen. De aalvlugge Ghanees kreeg meteen een dot van een kans, maar mikte pal op Bostyn. Zulte Waregem bokste daarna leuke aanvallen in elkaar, de afwerking ontbrak. Milosevic mocht nog alleen op Bostyn af, de Montenegrijn mikte naast. Bij momenten was het niet om aan te zien. In de extra tijd legde Bongonda nog een vrijschop nipt over. Wellicht waren er meerdere mensen opgelucht wanneer ref Wesley Alen er een einde aan maakte.