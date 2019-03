Moeskroen weet weer wat verliezen is: Kortrijk dient Henegouwers eerste nederlaag van 2019 toe in opener Play-off 2

Moeskroen is zijn ongeslagen status in 2019 kwijt. De Henegouwers gingen op het veld van Kortrijk met de billen bloot. Felipe Avenatti opende al vroeg de score, nog voor rust verdubbelde Teddy Chevalier de score. Iets na het uur deed een owngoal van Bruno Godeau de boeken toe, de wereldgoal van Boya was enkel goed voor de statistieken. Kortrijk begint zo uitstekend aan Play-off 2, Moeskroen staat weer met de voeten op de grond.

Kortrijk – Moeskroen leek op papier vooraf de interessantste match van de startdag van Play-Off 2. Beide teams kwamen in de terugronde sterk voor de dag, met Moeskroen als revelatie. Sterker nog, de Henegouwers waren in 2019 nog ongeslagen en werden met zeges op Gent, Genk en Club Brugge terecht als een van de favorieten voor winst in Play-Off 2 aangeduid.

Al liet Kortrijk-coach Vanderhaeghe verstaan dat hij – eveneens geruggensteund door goede cijfers, zie de 27 punten in de terugronde – met zijn team vol voor die winst ging. Ook eigenaar Tan vindt PO2 belangrijk, want hij zakte af naar het Guldensporenstadion. En dus zette Vanderhaeghe zijn sterkste elf op het papier, bij Moeskroen liet Storck Awoniyi, Amallah en Van Durmen rusten. Ook geen Benson, die out is voor de rest van het seizoen. De Duitse coach wilde goalie Vasic ook eens een kans geven, maar hij was out met een vingerblessure.

Het was acht minuten wachten op de eerste kans van de wedstrijd, maar het was meteen prijs voor Kortrijk. Stojanovic hield een open kijk en stuurde Avenatti diep tussen Godeau en Dessenne in. De Uruguayaan bleef oog in oog met Butez koel en werkte proper af: 1-0. Kortrijk leek meteen op dat elan door te willen gaan, want even later bracht Chevalier een bal goed voor, Lepoint nam het leer in één tijd op de slof, maar naast.

Foto: BELGA

Nog was de aanvalswoede niet voorbij. Chevalier kreeg eveneens een kans, maar schoot het leer over, waarna de Moeskroense fans hem op de korrel namen. Halverwege de eerste helft zette Stojanovic zich door vanop de linkerflank. Na een één-twee met D’Haene speelde hij Lepoint aan, die de bal tot bij Chevalier bracht. De Fransman miste niet van dichtbij. Op het halfuur leek Lepoint de 3-0 aan zijn voeten te hebben, maar opnieuw miste hij. Daarna zakte de match wat in. Aan de rust was de stand 2-0, maar Moeskroen had wel 57 % balbezit. Het relaas van de wedstrijd: Moeskroen voetbalde goed mee, maar Kortrijk was scherper. Dat zou ook in de tweede helft blijken.

Wachten op Godeau

Het was Moeskroen dat het best aan de tweede helft begon. Kortrijk kwam goed weg toen Godeau plots voor Bruzzese kwam, maar de keeper was net sneller op de bal. Daarna was het wachten op Godeau… tot hij opnieuw voor een doel opdook. Zijn eigen doel weliswaar. Waar hij een kwartier eerder niet in slaagde, lukte hem wel voor Kortrijk: scoren. Reeds zijn derde own-goal van het seizoen voor de verdediger, de achtste van zijn carrière.

Foto: BELGA

Het signaal voor de Kerels om door te zetten. Een dartel voetballend Kortrijk deed Moeskroen sterretjes zien. Chevalier had dé kans op de 4-0, maar schoot over. Moeskroen met of zonder Van Durmen, Awoniyi, Benson, Amallah is een wereld van verschil, en dus bracht Storck Van Durmen en Awoniyi in. Een kwartier voor het einde kwam de spanning een beetje terug toen een geweldig afstandsschot van Boya prompt in het doel van Bruzzese belandde. Al bleek het slechts een doekje voor het bloeden bij Moeskroen, dat met 0 punten huiswaarts moest.

Kortrijk maakt zo een einde aan de ongeslagen reeks van Moeskroen. Drie Play-Off 1-teams beten thuis in het zand tegen Moeskroen, maar in het Guldensporenstadion konden Les Hurlus dit seizoen niet winnen. Kleine kanttekening: Benson en Amallah ontbraken de volledige match, maar dat maakte de feestvreugde er bij Kortrijk niet minder om. De Kerels tonden dat ze ook in Play-Off 2 het snelle combinatievoetbal willen brengen en zetten hun ambities kracht bij met een mooie en terechte 3-1-overwinning tegen dé revelatie van 2019.