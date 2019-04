Antwerp deelt serieuze tik uit aan Genk, dat te veel kansen de nek omwringt op de Bosuil

Het is zover. We moesten er negen maanden op wachten, maar Antwerp heeft zijn eerste thuiszege tegen een topclub beet: 1-0 tegen Genk. Een onemanshow was het niet, maar Sinan Bolat was wel de grote man. De doelman zette Genk, zijn ex-club en de leider, een hak. De Great Old als scherprechter voor de titel – of zit er meer in?

De Bosuil. Hier moet volgend seizoen, als het van Paul Gheysens afhangt toch, Europees gespeeld worden. Enfin, het zal allicht op de Heizel zijn dan, want het stadion is nog niet UEFA-conform, maar de grote baas van Antwerp hoopte gisteren dus vurig dat zijn ploeg eindelijk in eigen huis een topclub kon kloppen. Hij ging er in zijn presidential suite eens lekker voor zitten. Aan de overkant troepten de diehard fans, geteisterd door de hevige regenval, samen in de nok van Tribune 2, maar dat temperde hun enthousiasme niet.

Antwerp begon veruit het best en kreeg na drie minuten al een uitgelezen kans. Linksback Uronen, bij Genk erin gekomen voor De Norre maar zwak aan de match begonnen, legde Lamkel Zé aan het halve maantje neer. Acht (!) thuisspelers verzamelden zich rond de bal, maar uiteraard eiste Refaelov die op. Omdat er een bezoeker achter en onder het muurtje lag, koos de Israëliër voor de andere hoek en met een botsende bal klopte hij Vukovic, die er niet al te best uitzag. 1-0, met dank aan een ervaringsdeskundige in Play-off 1. Amper vijf spelers (Proto, Vossen, Deschacht, Van Damme en Buffel) hebben in deze nacompetitie meer matchen op hun teller.

Foto: BELGA

De leider moest meteen vol aan de bak. In de reguliere competitie maakte Genk op bezoek bij Antwerp een 2-0-achterstand nog ongedaan en dus was 1-0 nog niet dramatisch. Maar het spel wél. Waar zaten die mannen die zaterdag Anderlecht voor rust zoveel pijn hadden gedaan? Het middenveld was inspiratieloos, voorin liet Samatta zich aftroeven door Van Damme en achterin zagen Dewaest en Aidoo sterretjes tegen Mbokani – Aidoo werd na 35 minuten zelfs gewisseld. Soms heb je de indruk dat Mbokani gewoon 90 minuten de bal zou kunnen bijhouden, wat de tegenstander ook probeert. Krachtpatser, ook op zijn 33ste. Hij liet net als Lamkel Zé wel na om de voorsprong te verdubbelen.

Ito was ondanks een zware bloeduitstorting tijdig klaar geraakt – “Het is een ninja die kan doorbijten”, aldus Clement. Maar ook hij had het lastig. Zoals elke match zat Els, een tolk uit Limburg, op de tribune om elke beweging en actie van hem te registreren voor een Japanse krant. Ze moest echter meer dan een halfuur wachten op zijn eerste wapenfeit. Knap diep gestuurd door Malinovskyi snelde Ito iedereen voorbij, alleen werkte Bolat niet mee. De doelman hield zowel hem als topschutter Samatta met knappe saves van de 1-1. Genk kwam er stilaan door, maar gaf achterin wel kansen weg. Vukovic bracht nog redding op pogingen van Refaelov en Van Damme.

Foto: Photo News

Waar is de bondscoach?

In de tweede helft werd al snel duidelijk welk spelbeeld we zouden krijgen. Genk viel met man en macht aan, Antwerp probeerde er (zonder succes) uit te komen op de counter. Op deze manier zou het net als op Standard erg moeilijk worden om die 1-0 vast te houden, besefte Bölöni allicht ook. Hij rekende op het nodige geluk én op een ijzersterke Bolat. De 30-jarige keeper raakte net zijn basisplaats kwijt bij Turkije, omdat er met Senol Günes een nieuwe bondscoach kwam. Maar hopelijk zat die gisteravond mee te kijken.

Met een goeie reflex hield Bolat eerst Ito (alweer) van een goal. Er werd dan wel gevlagd voor offside, maar onterecht. Zijn volgende save tartte helemaal de verbeelding. Heynen kopte knap terug tot bij Paintsil, die een bleke Trossard was ­komen vervangen, maar de Ghanese pocketaanvaller zag zijn kopbal van dichtbij nog ­gekeerd door een fabelachtige reflex. Ja, Sinan Bolat was goed op weg om op zijn eentje zijn ex-club te nekken. De minuten tikten steeds sneller weg en Philippe Clement werd stilaan radeloos langs de lijn. Ook Zinho Gano kwam er nog op, maar verder dan een slap kopballetje kwam die niet. Antwerp knokte en knokte, hield uiteindelijk ook stand, vierde feest en mag blijven dromen van dat Europese ticket.