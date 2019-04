Standard wint op een diefje bij sterk AA Gent en komt op twee punten van leider Genk

Standard is Play-off 1 met zes op zes begonnen na een gelukkige zege op het veld van AA Gent. De Buffalo’s domineerden het merendeel van de partij, maar een late penalty door een domme trekfout van Birger Verstraete deed de match alsnog in het voordeel van de Rouches kantelen. Standard springt over Club Brugge naar de tweede plaats en komt tot op twee punten van leider Genk.

De Buffalo’s moesten opnieuw voor de spiegel gaan staan. In Brugge strafte Vadis zijn ploeg door al na 25 minuten een rode kaart de pakken, nu deed Verstraete dat met een oerdomme strafschopfout in de slotfase. Ze moeten de Buffalo’s toch eens uitleggen dat we tegenwoordig voetballen met een videoref. Vroeger kon je nog wegkomen met zulke acties, nu niet meer.

Michel Preud’homme heeft sinds de wedstrijd in de reguliere competitie in de Ghelamco Arena voor een meer behouden aanpak gekozen met Standard. Deksels op de neus krijgen doet een mens geen deugd. De intenties van Standard waren van meet af aan duidelijk. Een stevig blok neerzetten in en rond de zestien en met Emond en Carcela loeren op tegenaanvallen.

AA Gent had zich daar op ingesteld. Het viel op dat Jonathan David vaak diep terugzakte uit de voorste punt van de driehoek op het middenveld als Vadis diep ging. Thorup wilde genoeg mensen achter de bal en de counters bij voorkeur het liefst al op het middenveld breken. Dat plannetje werkte. In de eerste helft kon Carcela slechts één keer gevaar stichten in de zestien. Hij bracht de bal laag voor, maar niemand kon er zijn voet tegen plaatsen.

Foto: Photo News

AA Gent maakte van de eerste helft één langgerekte wurggreep. De Buffalo’s kampeerden op de helft van de Rouches en monopoliseerden de bal. En als Standard aan de bal was, zetten ze goed hoog druk. Standard had er moeite mee. Enig punt van kritiek was dat het te lang duurde tot Ochoa een echte save moest verrichten. Of de schoten waren niet precies genoeg, of de bal viel net niet voor de goede voet. Na 37 minuten dwong Yaremchuk de Mexicaanse doelman tot een eerste redding met een centraal schot. Enkele minuten later pegelde Sorloth keihard vanaf afstand uit een behoorlijk moeilijke hoek. Daarna was het de beurt aan Vadis Odjidja, die toonde dat de rode kaart in Brugge niet door zijn hoofd spookte. Ochoa moest alles uit de kast halen op zijn torpedotrap.

Preud’homme slaat tegenwoordig liever deksels tegen andermans neus. Op slag van rust maakte AA Gent er met zo eentje kennis. Ref Verboomen floot een overtreding van David op Mpoku. Licht alleszins, Mpoku speelde het goed. Emond kopte de vrije trap van Marin genadeloos binnen.

Verstraete negeert de flitsmarathon

AA Gent incasseerde de klap en stond tegen de start van de tweede helft alweer recht met de vuisten vooruit. Na amper een minuut spelen vlamde Birger Verstraete de 1-1 tegen de netten. 118 kilometer per uur gaf het meettoestel aan. Verstraete trok zich duidelijk niets aan van de flitsmarathon, hij bleef maar nipt onder de maximum toegestane snelheid in België. David had de voorzet van Bronn opgepikt en knap afgelegd. Met de 1-1 sloeg de vlam in de pan. AA Gent zette Ochoa nu wel nadrukkelijker aan het werk. Thorup had ongetwijfeld aangegeven dat hij meer precisie in de doelpogingen verwachtte. Terwijl Standard in de eerste helft defensief goed stond, hapte het nu wel naar adem. AA Gent bleef hoog druk zetten.

Preud’homme wisselde nog voor het uur de bleke Mpoku voor Halilovic, hij verwachtte dan toch iets meer initiatief naar voor. Naarmate de tweede helft vorderde, kreeg de thuisploeg het moeilijk om nog alles te blijven belopen. Er kwam iets meer ruimte voor Standard. Thorup wisselde David voor Bezus en Dompé voor Limbombe. Vers bloed was nodig.

Foto: BELGA

AA Gent strafte uiteindelijk zichzelf, want Yaremchuk had zeven punten voor tijd een uitgelezen kopkans op de 2-1. Maar hij devieerde de voorzet van Souquet net naast de paal. Om te kunnen winnen moet je niet alleen dominant voetballen, maar ook je kansen afmaken. Verstraete deed er nog een schep bovenop, hij hing in de slotfase opzichtig aan de trui van Halilovic. De VAR greep in, Verboomen wees naar de stip en Marin knalde de strafschop tegen de netten: 1-2. Standard pleegde de perfecte hold up, maar AA Gent moet opnieuw voor de spiegel gaan staan.