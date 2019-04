Club Brugge schrijft geschiedenis en pakt eerste competitiezege bij Anderlecht in 21 jaar, titelstrijd ligt helemaal open

Het heeft bijna 21 jaar geduurd, maar Club Brugge is er eindelijk in geslaagd om te winnen op het veld van Anderlecht. Paars-wit begon scherp, maar kreeg al na vijf minuten een koude douche en keek bij de rust tegen een dubbele achterstand aan. Na de pauze knokte Anderlecht wel terug. Pieter Gerkens scoorde de aansluitingstreffer en het was even pompen of verzuipen bij Club Brugge. Maar een knappe individuele actie van Danjuma besliste de partij, een laat doelpunt van Trebel ten spijt. Club Brugge won met 2-3, de eerste zege in 21 jaar op het veld van Anderlecht is goed voor een 6 op 6 in Play-off 1. Genk ziet de Bruggelingen naderen tot op 1 punt.

Dat was het lijflied van Club Brugge. Ze hebben er 21 jaar en 30 competitiematchen op moeten wachten, maar de vloek is eindelijk gebroken. Zelden hebben we blauw-zwart comfortabeler weten voetballen in het Astridpark als gisteren voor de rust. Maar liefst 59% balbezit en RSCA was echt nergens. Hun flankverdedigers Appiah en Obradovic werden eraf gelopen alsof het mannetjes van 50 jaar oud waren. Anderlecht: dat was een niveau’tje lager.

Didillon flatert

En als de meest standvastige man van paars-wit dan ook nog eens gaat knoeien…Thomas Dillon hield Anderlecht dit seizoen al meermaals recht, maar sinds in de media opdook dat hij gegeerd is in grotere buitenlandse competities acteert de Fransman precies té zelfzeker. Op Genk trapt hij zondag al een fatale bal nonchalant in de voeten van Ito en nu deed hij het opnieuw. Een zwakke pass van zijn voet werd onderschept, Schrijvers zette voor en Wesley kopte na 5 minuten al de 0-1 op het bord.

Foto: BELGA

Het was een herhaling van het scenario uit de reguliere competitie. Ook toen trof de Braziliaan raak in de openingsfase, maar nu zakte de moed nog meer in de schoenen van de Brusselaars. Fred Rutten besloot om in te grijpen. Kums moest een briefje overhandigen aan Kara en Anderlecht ging zich meer aanpassen aan de Bruggelingen. Plots stonden ze regelmatig met vijf man in de defensie.

Achteraan was het alle hens aan dek, want vooraan kwam de thuisploeg amper tot kansen. Bolasie probeerde het wel als diepe spits, maar vooral het vizier van Amuzu stond niet op scherp.

Club Brugge had in het verleden ook al vaak pech gehad in het Astridpark. Het spookte daar voor hen. Herinner u bijvoorbeeld de teen van Diaby buitenspel stond nog niet zo lang geleden, maar nu zat het wel mee. De Brugse spurtbommen doken keer op keer in de rug van de defensie en bij één zo’n doorsteekpass liet Wesley het leer voor Dennis die overhoeks scoorde. Hoogspanning.

Foto: BELGA

Vooral omdat de VAR maar liefst 4 minuten nodig had om te checken of de aanvallers geen buitenspel stonden. Ondertussen beten Mannaert en Verhaeghe niet alleen hun nagels af, maar ook de bovenste vingerkootjes tot ref Vandendriessche het doelpunt terecht goedkeurde. Het publiek floot de thuisploeg uit aan de rust.

Sterke Bolasie

Maar Anderlecht-Club Brugge: dat is altijd een match op zich. Hoe zwak paars-wit soms ook is of hoe goed Brugge voetbalt, er valt weinig te voorspellen. Na de pauze rechtte Anderlecht toch de rug. Yannick Bolasie wil eventueel in België blijven als zijn ploeg Champions League speelt en schakelde zelf vier versnellingen hoger. Club plooide te ver terug en de Congolees geselde de Brugse defensie. Het was om problemen vragen, want de bezoekers geloofden steeds meer in de aansluitingstreffer. Die kwam er ook toen Pieter Gerkens werd vrijgespeeld. U gelooft het nooit, maar het stadion scandeerde de naam van de zo vaak verguisde Limburger. Gerkens kreeg zelfs applaus toen hij moegestreden gewisseld werd.

Foto: Isosport

Rutten bracht nog Bubacarr Sanneh om opnieuw met drie verdedigers te gaan spelen, maar dat loonde niet. Integendeel, de ingevallen Danjuma zette hem in de wind en het verhaal was voorbij.

Ja, Trebel - zijn comeback was met ups en downs - scoorde nog de 2-3 zodat de uitslag symbolisch dezelfde werd als in 1998, maar het spook werd verjaagd.

Anderlecht begon nog maar één keer aan Play-off 1 met 0 op 6. Dat was in 2011 toen ze nog derde werden, maar nu staan de Brusselaars plots vijfde en ziet het er slecht uit. Het kunnen nog lange play-offs worden voor RSCA.

