STVV pakt zes op zes en is alleen leider in Play-off 2A

STVV is alleen leider in Play-off 2A na een nipte zege op het veld van Beerschot Wilrijk. De thuisploeg kwam na tien minuten nochtans op voorsprong, maar nadien stelden de Kanaries orde op zaken. Kinoshita maakte de gelijkmaker en in de tweede helft zorgde Jordan Botaka voor de zes op zes.

Een verdienstelijk Beerschot Wilrijk moest slechts nipt de duimen leggen tegen Sint-Truiden. De thuisploeg kon een vroege voorsprong niet vasthouden, maar de gasten hadden wel een strafschop nodig om de drie punten op het Kiel over de streep te trekken. Het was STVV dat meteen het initiatief opeiste, maar het was wel de thuisploeg die bij de eerste tegenaanval op voorsprong klom. STVV maakte gelijk via Kino­shita, zij het met een buitenspelreukje. Na rust kwam STVV tegen de gang van het spel in op voorsprong. Een afgeweerde hoekschop werd weer voor doel gebracht, waarbij Prychynenko handspel beging. Botoka zette de strafschop om: 1-2.