Harbaoui snoept Cercle verdiende zege af tegen Zulte Waregem

Het blijft wachten op de eerste zege voor Cercle in 2019. Met een strafschop in de laatste minuut leek ze gisteren binnen, maar de superafwerker in Hamdi Harbaoui besliste er nog anders over.

Een mens is amper bekomen van die zielige en vieze Jean in Studio Tarara op dinsdagavond en dan komen ze af met Play-off 2. Cercle Brugge-Zulte Waregem is doorgaans een pittige derby, maar in Play-off 2 is niks wat het zou moeten zijn. Als het dan ook nog eens miezert en het sfeervak van Cercle weigert op te dagen omdat ze het hoofd van hun trainer Laurent Guyot op het kapblok willen, dan vallen er zelfs op een dinsdag betere alternatieven te bedenken.

Ook al omdat Francky Dury veel wil, maar zeker niét de poule winnen. Daar heeft hij sinds vorig jaar zijn buik van vol, want toen haalde Essevee de finale. Maar in minder vakantie en een mislukte start hebben ze geen zin meer.

Dury liet de jonge Duitse doelman Eike Bansen debuteren en die liet meteen zien dat ze aan de Gaverbeek de opvolger van Bossut misschien wel gevonden hebben. Hij zag eerst wel nog een knal van Bruno tegen het kader vliegen, maar Bansen hield de Brugse topscorer wel van de 1-0.

Na een trekfout van De fauw moest de Duitser zich wel gewonnen geven op een vrijschop van Mercier. Cercle na een 3 op 36 en vier nederlagen op rij eindelijk nog eens op voorsprong dus. Verdiend en een opsteker voor Guyot. De eerste zege sinds medio december in de maak voor Cercle denk je dan. Maar ze wisten blijkbaar nog altijd niet dat je Davy De fauw maar beter in het oog kan houden bij corners. want de Waregemse kapitein verlengde de hoekschop van Tardieu in doel. Tardieu lapte het nog een tweede keer: zowel Nardi als Marega gingen onder de bal door en de jonge Pletinckx strafte de misser af.

Handspel Heylen

Ondanks de voorsprong voerde Dury tijdens de rust twee wissels door. Cercle speelde constant op de bezoekende helft, maar faalde in de afwerking en bleef ook op Bansen botsen. Maar het bleef vooral de derby van de stilstaande fases. De ervaren verdediger Benjamin Delacourt kopte nog oververdiend de corner van Mercier binnen.

De warrig leidende ref D’Hondt had de VAR nodig om het handspel van Heylen op te merken en Serge Gakpé mocht Cercle van op de stip de eerste zege sinds medio december vorig jaar bezorgen.

Tenminste, zo leek het, want wie anders dan Hamdi Harbaoui besliste er met zijn negentiende van het seizoen nog anders over.