Moeskroen is zijn flow kwijt, Union pakt knappe zes op zes

Play-off 2 is de reguliere competitie niet. Na Nieuwjaar boekte Moeskroen een knappe 23 op 27, maar na twee speeldagen in de nacompetitie staan Les Hurlus roemloos laatste in groep B na een 0 op 6.

De positieve vibe waarop de troepen van coach Bernd Storck voetbalden, is helemaal weg. Maar Moeskroen mist wek geblesseerden als Awoniyi, Leye, Benson en Amallah. Al na acht minuten keek Frank Boya tegen een gele kaart aan en een halfuurtje later trok hij de snelle Niakaté neer. Het was al de derde keer dit seizoen dat Boya na twee gele kaarten vroegtijdig mocht gaan douchen. Na de pauze buitte Union zijn numerieke meerderheid uit