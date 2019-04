Kortrijk geeft zege tegen Waasland-Beveren bijna uit handen, maar ontsnapt in 93e minuut

Kortrijk is met een 6 op 6 uitstekend begonnen aan Play-off 2. De bezoekers leken hun schaapjes op het droge te hebben na twee doelpunten in twee minuten, maar in de slotfase dreigde het nog verkeer te lopen. Waasland-Beveren kwam in de 92e minuut langszij, maar in de 93e minuut zorgde Koita alsnog voor de zege.

Hines-Ike nam de bal heerlijk op de slof, als ware hij een scherpschutter, en Avenatti verdubbelde de voorsprong met een droge knal in de korte hoek. Kortrijk leek met het uur in zicht de match op enkele minuten tijd te beslissen. Maar Milosevic bracht in het slot nog spanning in de match na een geniaal lobje. AA Gent-huurling Andrijasevic lukte zelfs de gelijkmaker, maar

Koita besliste de match met een heerlijke knal. Waasland-Beveren blijft zo achter met een 1 op 6, terwijl de Kerels met veel vertrouwen toeleven naar de derby tegen Zulte Waregem.