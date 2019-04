Genk klopt AA Gent in heuse thriller en loopt weer vier punten uit op Club Brugge, matchwinnaar Malinovsky krijgt rood

Genk heeft een knotsgekke match tegen AA Gent op zaterdagavond met 2-1 gewonnen. De Limburgers stonden halfweg op een dubbele voorsprong door twee goals van Ruslan Malinovsky. Gemiste kansen over en weer, een geweldige invalbeurt van Chakvetadze en een rode kaart voor de matchwinnaar zorgden er echter voor dat het nog een heuse thriller werd. De Limburgers lopen door de zege weer vier punten uit op Club Brugge, dat het maandag nog opneemt tegen Standard.

“De Luminus Arena moet weer een oninneembare vesting worden. De twaalfde man kan ons daarbij helpen”, liet stadiondirecteur Kobe Schepers weten in de aanloop naar RC Genk-AA Gent. Om de sfeer erin te jagen, werd een voorprogramma met enkele acts in elkaar gestoken. Liveband Double-D, dj Señor Funk, vlammenwerpers: ook zonder de titelambities luidop uit te spreken, is het duidelijk dat het bestuur niets onverlet laat om de vierde landskroon binnen te halen.

Een heel andere sfeer bij AA Gent, dat met een nul op zes vreesde het kneusje van Play-off 1 te worden. Allicht moet de reactie van manager Michel Louwagie – “Dit zijn geen eerlijke play-offs” – vanuit die optiek bekeken worden. Bovenop de slechte start en het ongenoegen om de kalender kwam de schorsing van sterkhouder Vadis Odjidja, die werd vervangen door Esiti. Dejaegere nam de plaats in van de geblesseerde Dompé. Eén wijziging slechts bij Genk: achterin kreeg Lucumi de voorkeur op Aidoo.

Messcherp

De goed gevulde tribunes kregen in de eerste helft waar voor hun geld. De thuisploeg gaf vanaf het eerste fluitsignaal plankgas en trok in een hoog tempo richting Kaminski. Gent leek even niet te weten waar eerst kijken, maar reageerde met enkele messcherpe tegenprikken. In het eerste halfuur was de beste kans voor Asare, die Maehle te vlug af was en van dichtbij de paal trof. In de herneming vlamde Dejaegere de bal onbesuisd over.

De Limburgers waren gewaarschuwd: de Buffalo’s deden na het openingskwartier veel meer dan counteren en boden een heel wat stevigere repliek dan Anderlecht de week voordien. Genk was iets dominanter, maar de gasten dreigden meer en kwamen het dichtst bij de openingstreffer. Aan de overzijde kwam het grootste gevaar van Malinovskyi en Trossard, die Kaminski allebei tot een uitstekende redding dwongen.

VAR

Het moet gezegd: Jess Thorup had zijn huiswerk goed gemaakt. Samatta zat in de tang van het duo Bronn-Derijck, Maehle kreeg van Asare niet zo vaak de kans om tot tegen de doellijn op te rukken en de passlijnen van Berge naar de opkomende middenvelders werden goed afgesneden. Het venijn zat echter in de staart van de eerste helft. In amper enkele minuten werd Gent op een 2-0-achterstand geplaatst.

De protagonisten waren twee keer Malinovskyi en Bronn, die telkens ongewild een handje toestak. De eerste keer haalde de Oekraïense middenvelder snoeihard uit met zijn linker. Hij trof het lichaam van de Tunesiër zo hard, dat die tegen de grond ging en even bleef liggen. Verder niets aan de hand, oordeelde ref Lawrence Visser, maar vanuit de VAR-regiekamer kreeg hij een signaal: Bronn raakte de bal met de bovenarm. Penalty, feilloos omgezet door Malinovskyi.

De 1-0-voorsprong was voor de leider al mooi na een evenwichtige en erg vermakelijke eerste helft, maar net voor de pauze haalde Malinovskyi nogmaals verschroeiend uit. Het leer ging via de rug van … Bronn voorbij de kansloze Kaminksi.

Kegels

Gent probeerde na de herneming de kegels weer recht te zetten, maar leek door de twee tegengoals te aangeslagen om het niveau van de eerste periode te halen. Genk werd richting Kaminski gestuwd door zijn enthousiaste aanhang, die steeds meer in de titel begint te geloven. De bezoekende coach probeerde het tij keren met de vervanging van Esiti door Bezus. Na die wissel dreigden de Oost-Vlamingen wel wat, maar het strovuur werd geen uitslaande brand.

Het amusement werd vooral verzorgd door Ito. De Japanner charmeert het publiek week na week met zijn rushes over de rechterflank en zijn outswingers richting tweede paal. Hij zorgde ook zelf voor gevaar, maar had minder geluk dan tegen Anderlecht. Dat één van zijn doelpogingen tegen de paal ging, kon de pret niet bederven. “Ito, Ito!” galmde het door het stadion. In de slotminuten halveerde Derijck met een schuiver de achterstand van Gent. Het werd nog razend spannend in het doelgebied van Vukovic, maar het bleef 2-1.

Club Brugge

Voor de Genkse aanhangers was het weer een schitterende avond. Zij maken zich nu al op voor de clash van volgende zondag tegen Club Brugge, een match die een grote impact kan hebben op de titelstrijd. Schaduwvlek op een belangrijke overwinning: de rode kaart voor Malinovskyi, die werd uitgesloten voor natrappen. Uit de beelden bleek dat die beslissing voor discussie vatbaar was. Voor AA Gent wordt het lastig om nog een Europees ticket te bemachtigen, maar het lijkt haast uitgesloten dat Asare en zijn ploegmaats geen punten meer gaan pakken. Daarvoor was hun spelkwaliteit ook tegen Genk te degelijk.