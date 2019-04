Club Brugge demonstreert ook tegen Standard en komt opnieuw op één punt van leider Genk

Wie Club Brugge stopt, wordt dit seizoen kampioen. Racing Genk knoopt het maar beter in de oren als het zondag de uittredende kampioen ontvangt, want na Gent en Anderlecht kreeg nu ook Standard (meer dan) drie doelpunten om de oren. Mits winst op Genk staat Club met Palmzondag al op één. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Razvan Marin voor een smak geld naar Ajax. Moussa Djenepo de nieuwe Junior Edmilson. Mehdi Carcela zijn eigen briljante zelf. Hebben we ons de voorbije weken verkeken op de kwaliteit bij Standard? De Rouches waren net als Club Brugge met een zes op zes aan hun derde Play-off 1-duel begonnen. Aan beide zijden van de taalgrens werden ze als titelkandidaat gebrandmerkt. Maar na een ongelukkige tegengoal vielen de maskers af. De Luikse flankverdedigers wisten zich geen raad met de bliksemsnelle flanken van Club. Renaud Emond speelde een onzichtbare wedstrijd. Mehdi Carcela en Razvan Marin kregen hun ploeg nooit aan het voetballen.

De ene zes op zes was natuurlijk de andere niet geweest. Club smeerde AA Gent en Anderlecht drie doelpunten aan. Standard won thuis tegen Antwerp en had met wat meeval gewonnen op Gent. In Jan Breydel bleek wat de Rouches tekortkomen in deze titelstrijd: kwaliteit, maar ook mentaliteit. Na de 3-0 deden de bezoekers niet eens meer alsof ze zich nog in de match wilden knokken. Standard riep deze zware nederlaag zelf over zich af.

Hydraulische pers

De bezoekers hadden Club Brugge aanvankelijk goed opgevangen. Tot Zinho Vanheusden zijn momentum horribilis beleefde. De actie begon met een verre uittrap van Ethan Horvath. Hans Vanaken kopte door tot bij Wesley, die uitpakte met een flukse lendenslag en een gemeten pass voor Ruud Vormer. De Club-kapitein kreeg het leer niet voorbij de snel uitgekomen Guillermo Ochoa en Zinho Vanheusden moest maar routineus opruimen... tot de Limburger uitgleed en met zijn steunbeen de bal in doel tikte. Een van de pijnlijkste owngoals die u in de play-offs zult zien kwam aan een hoge prijs.

Kampioenenmodus

Want na de 1-0 schakelde Club over op kampioenenmodus. De aanname, de kap en de afwerking van Siebe Schrijvers voor de 2-0 was van een kwaliteit waar ze in Anderlecht met waterige ogen naar zullen kijken. En ook in Genk zullen ze nog eens knarsetanden.

De vroege 2-0 was voor de thuisaanhang het sein om “Ivan Leko’s Bruges Army” te scanderen. De dagen van de Kroaat lijken door een weinig goeie verstandhouding met het bestuur geteld, maar zijn – op sportieve gronden – niet uitlegbaar. Club viel slag om slinger aan en op corner viel de 3-0 dan toch. Uitblinker Dennis reageerde sneller dan de Standard-verdedigers om de 3-0 tegen de touwen te koppen.

De verrijzenis van Decarli

Standard-trainer Michel Preud’homme voerde aan de rust niet eens een wissel door. Wie had hij misschien moeten inbrengen? Orlando Sa heeft dit seizoen nog geen enkele keer kunnen overtuigen en Alen Halilovic is een mooie voetballer, maar niet de man om Standard bij een 3-0-achterstand bij het handje te nemen.

Club denderde ook in het vierde kwartier over de Rouches heen. Zonder goeie saves van Ochoa hadden Vanaken en Schrijvers de 4-0 gemaakt. Preud’homme greep nu wel in en verloste Laifis uit zijn lijden. Halilovic kwam dan weer Marin aflossen.

Het spelbeeld veranderde niet meer. Ivan Leko liet zijn sterkhouders rusten en liet zelfs Saulo Decarli invallen. Een verrijzenis van de op de Freethiel begraven Zwitser, zo vlak voor Pasen.

Op voorzet van Vormer zette Wesley de eindstand op het bord. De tweede goal in twee matchen voor de Braziliaan is nog een reden waarom Club in de titel mag geloven: Wesley is plots een scorende spits.

Met negen op negen en tien goals in drie wedstrijden trekt Club in bloedvorm naar Genk. Mits winst in Limburg staat blauw-zwart nog voor Pasen op één.