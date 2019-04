Het kan verkeren: KV Oostende pakt tegen Beerschot Wilrijk zowaar tweede zege op rij

Het kan verkeren. KV Oostende kon woensdag voor het eerst winnen na een reeks van dertien wedstrijden zonder zege en de Kustboys boekten zaterdagavond meteen hun tweede zege op rij. Placca bracht Beerschot Wilrijk nog op voorsprong, maar Sander Coopman en een penaltygoal van Jordi Vanlerberghe zorgden voor een Oostendse zes op zes. Daardoor komt KVO voorlopig samen met STVV op kop in Play-off 2A.

De ploeg die zondagavond verloor aan zee mocht zo goed als een kruis maken over de ambities in Play-off 1. Oostende telde drie punten, Beerschot amper eentje. Bij winst nestelde één van de twee ploegen zich dus een beetje in het spoor van leider STVV. Oostende - met Ondoa - begon het best aan de match via de bedrijvige Sakala. Hij miste op het kwartier de eerste kans. Ook De Sutter kreeg meteen een mooie mogelijkheid maar het was Beerschot dat tegen de gang van het spel in op voorsprong kwam. Faes verdedigde te slap op Placca, en die kruiste zijn schot in de hoek. De bal ging over de hand van Ondoa die er niet al te goed uit zag. Opnieuw mocht Oostende, net als tegen Eupen, thuis achtervolgen. KVO bleef niet bij de pakken zitten: het trok gedecideerd naar voor. Eerst kreeg Sakala een reuzenkans alleen voor Vanhamel, maar de Zambiaan twijfelde te lang en gaf Mboko de kans om terug te keren. Daarna kon Milovic zijn kopbal niet kadreren. Op het halfuur viel de verdiende gelijkmaker. Sakala schoot eerst nog op Vanhamel, maar Coopman was goed gevolgd en werkte de rebound binnen. Het was de tweede treffer in vier dagen voor de middenvelder. Voor de rust kreeg Canesin nog een schietkans na alweer een goede actie van Sakala, maar de Braziliaan kreeg zijn schot niet tussen de palen. Zo gingen Oostende en Beerschot rusten met een 1-1 stand.

Na de rust minder open kansen, maar daarom werd de wedstrijd niet minder aangenaam. Nkaka - al even op de sukkel - diende Placca bij de 1-2 aan maar Ondoa kon pareren. KVO wou heel graag nog eens thuis winnen, de vorige keer dateerde al van 8 december 2018, en ging op zoek naar het winnende doelpunt. Het scoorde twee keer zonder dat er ook effectief een doelpunt goedgekeurd werd. Eerst kopte De Sutter een voorzet goed binnen, maar Smet keurde de goal af voor een lichte duwfout. Daarna was het de beurt aan Vandendriessche, maar toen kwam de VAR tussen. De middenvelder bleek de bal meegenomen hebben met de hand voor hij scoorde. Oostende werd tien minuten voor tijd alsnog beloond voor zijn aanvalslust toen Grisez een voorzet met de hand in de eigen zestien raakte. Smet zag er eerst geen graten in, maar op aangeven van de VAR mocht Vanlerberghe scoren vanaf de stip. Boonen leek diep in de blessuretijd nog de 3-1 te maken maar de jonge invaller stond een half metertje buitenspel. Oostende pakt 6 op 6 en doet mee voor de groepswinst, voor Beerschot lijkt het een langs seizoenseinde te worden.