Kurt Abrahams bezorgt Westerlo punt tegen ex-ploeg STVV

STVV is zijn maximum in Play-Off 2 kwijt. De Kanaries zetten in Westerlo na rust een scheve situatie recht, maar werden finaal genekt door ex-speler Kurt Abrahams: 2-2. STVV blijft na drie speeldagen wel aan de leiding, Westerlo blijft in de play-offs ongeslagen. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

De eerste plaats. Het was ietwat verrassend de inzet van de wedstrijd tussen Westerlo en STVV. Dat de Kanaries na het missen van Play-Off 1 nog iets wilden rechtzetten, hoefde niet te verbazen. Dat de Kemphanen na een demonstratie tegen Eupen met vier op zes zou starten, lag niet echt in de lijn van de verwachtingen.

Geen toeval

De troepen van Bob Peeters bewezen gisteren dat die goede partij van woensdag aan de Kehrweg geen toeval was. De thuisploeg ging in de eerste helft gewoon door op zijn elan en had nat tien minuten al 2-0 voor kunnen staan. Van den Bogaert mikte echter recht op Pirard en Abrahams duwde na een heerlijke pas van Brüls zijn stiftbal over.

Van Eenoo kreeg vanop de stip een uitgelezen kans om Westerlo toch op voorsprong te brengen, maar de West-Vlaming - woensdag nog wel trefzeker vanop elf meter - mikte nu op de Truiense doelman. De verdiende voorsprong voor de thuisploeg kwam er toch. Zij het met een gelukje. Via Abrahams belandde het leer bij Naessens die de 1-0 tegen de netten frommelde.

STVV toont zich te weinig

En wat had STVV klaargespeeld voor rust? Veel te weinig voor een ploeg die Play-Off 2 wil winnen. De bezoekers creëerden links en rechts wat halve kansjes, maar echt gevaarlijk werd het nooit voor de kooi van Van Langendonck. Pas in het slot van de eerste helft kreeg de Limiburger het even warm toen hij een voorzet in de voeten van Kamada bokste. De Japanner knalde recht op het hood van Ghandri.

Lang moest Kamada echter niet kniezen. Na de pauze toonde hij zich wel trefzeker. Van Langendonck kreeg een schot van Botaka niet onder controle, de topschutter van STVV profiteerde met het hoofd: 1-1. Twintig minuten voor tijd leek de Japanner de wedstrijd ook te beslissen. Botaka trapte een strafschop eerst nog op Van Langendonck, maar bij Westerlo kregen ze het leer niet weg. Met een heerlijke krul vanop de flank zette Kamada de Kanaries op voorsprong.

Westerlo baalt, maar Abrahams scoort

Balen voor Westerlo, want met Sava Petrov had het tussendoor nog twee uitstekende mogelijkheden gekregen, maar de Serviër toonde zich oog in oog met Pirard niet koelbloedig genoeg. Westerlo verdiende een puntje en kreeg finaal ook loon naar werken. Dat Abrahams zich tot reddende engel ontpopte, maakte het gelijkspel voor de Kemphanen alleen nog maar mooier. De Zuid-Afrikaan probeerde al een hele avond het verschil te maken, maar was wat ongelukkig in zijn acties. Uiteindelijk was hij na mistasten van Tomiyasu wel beslissend: 2-2.

STVV drong in de slotfase nog even aan, maar zowel Kamada als Sankhon botsten op Van Langendonck.