Union verpulvert Waasland-Beveren en pronkt met perfecte 9 op 9 in Play-off 2B

Kortrijk won vrijdag al, maar de Kerels krijgen aan de leiding het gezelschap van het verrassende Union dat zelfs over een beter doelsaldo beschikt. De Brusselaars dartelden voorbij een verbouwereerd Beveren met Faïz Selemani in een glansrol: het werd 5-1. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Ook na een zes op zes husselde de Sloveense Union-coach Lukas Elsner zijn ploeg door elkaar. Tabekou keeg de voorkeur op Fixelles. Mehlem kreeg zijn stek terug rechts op het middenveld waar de herstelde Abdelrafik Gérard centraal werd geplaatst. De Zuid-Afrikaanse internationaal Percy Tau kreeg rust wegens een lichte enkelverzwikking. Max Besuschkow en Roman Ferber verdwenen uit de ploeg. Een hongerig Union nam meteen het heft meteen in handen in ene regie van een gretige Gérard. Linksachter Kis heeft een staalharde knal in de voeten wat hij demonstreerde met een loeier die op elkaar spatte op de dwarsligger. Union zwaaide de plak en de Brusselse fans kraaiden van de pret, maar de Montenegrijnse connectie uit het Waasland sloeg het Dudenpark met verstomming. Boljevic zette voor op Andrijasevic en bij de eerste Wase kans trilden de netten.

Selemani maakte indruk. Foto: BELGA

Union leek even van slag, maar net als tegen Cercle Brugge bracht een strafschop soelaas voor de Brusselaars. Schryvers kreeg de bal tegen de arm en de bal ging op de stip. Specialist Selemani liet zich niet pramen en knalde de bordjes in evenwicht. Gérard stak Niakaté diep en die rondde het heerlijk af met een stiftertje. Union voetbalde op kruissnelheid, maar Tabekou raakte niet voorbij Roef.. Aan de overzijde dreigd eBoljevic met een vrijschop, maar Kristiansen tilde de bal over. Na rust kon Union zijn geliefde counterwapen hanteren, maar Caufriez stopte Niakaté af bij een scherpe counter. Gamboa trok Perdichizzi neer en de bal ging opnieuw op de stip. Selemani, internationaal bij de Comoren, knalde opnieuw onhoudbaar raak.

Staande ovatie

Selemani bediende Niakaté en die gaf Roef opnieuw het nakijken. Play-off 2 wordt in vele stadions verfoeid, maar het Dudenpark vermaakte zich kostelijk. Niakaté kreeg een applauswissel waardoor Roman Ferber de diepe spits werd. Ferber stond pas op het veld toen hij Selemani bediende die in twee tijden Roef versloeg en even later op een staande ovatie werd getrakteerd na een geniale wedstrijd. Union nam het dit seizoen vijf keer op tegen een team uit de Jupiler Pro League en telkens leverde dat een overwinning op. Zaterdag speelt het stamnummer 10 verrassend een topper in het Kortrijkse Guldensporenstadion met de leidersplaats als inzet.