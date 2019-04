Cercle Brugge pakt eerste zege sinds december vorig jaar bij Moeskroen, dat met 0 op 9 begint aan Play-off 2B

Eindelijk, driewerf eindelijk. Cercle moest er sinds medio december op wachten maar de eerste zege van 2019 is binnen. Cercle was nergens in de eerste helft maar maakte alles goed na de rust met dank aan Moeskroen-doelman Jean Butez die twee keer knullig in de fout ging.

Hij kan het niet laten, Laurent Guyot. Hij streeft in Play-off 2 dan wel naar meer stabiliteit, ook gisteren wijzigde hij zijn ploeg weer op meerdere plaatsen. Noodgedwongen ook want Taravel bleek toch niet fit en werd vervangen door de Japanner Ueda. Gakpé kreeg de voorkeur op topscorer Bruno maar die startte uiteindelijk toch omdat Traoré in extremis was uitgevallen. Moeskroen was in de eerste week van Play-off 2 de goede flow van de reguliere competitie wat kwijt gespeeld en liet de jonge spits Vroman debuteren. Die ondervond meteen dat profvoetbal geen lachertje is en moest na twee minuten al een aanslag van Delacourt incasseren. De ex-speler van Moeskroen kreeg meteen geel.

Geen goals in eerste helft

Cercle zocht in de openingsfase weer naar zichzelf en Moeskroen domineerde maar naar doelrijpe kansen was het ver zoeken. Heet en moeilijk werd het nooit voor Nardi. Zijn landgenoot Butez kon aan de overzijde ondertussen rustig toekijken. Kort voor de rust was er wel nog een goede ingeving van Bongiovanni maar Mercier besloot rakelings naast.

Foto: BELGA

Guyot zal in de rust allicht weer eens op tafel geklopt hebben want Cercle begon snediger met een goede actie van Hazard die echter op de goed uitgelopen Butez besloot. Voor de neus van Nardi ging aan de andere kant de bal op de stip voor handspel van Bongiovanni maar Nardi stopte de strafschop van Bakic. Uitstel van executie echter want met een soort mislukte lob verdween de bal van Pierrot over Nardi in doel. Cercle reageerde meteen maar Bongiovanni besloot in het zijnet.

Score gaat op en neer

Een dode match werd plots aangenaam om volgen, want het ging snel op en neer. Ook met de score. Bongiovanni trof nog de paal maar Delacourt, die vorige dinsdag ook al had gescoord met het hoofd tegen Zulte Waregem, kopte de bal op Butez maar de Franse belofte loste die en Bruno haalde zijn gram met de gelijkmaker. Bongiovanni had er zin in gekregen bij Cercle en Butez had behoorlijk moeite met zijn vrijschop. Misschien had Butez de jongste maanden wat teveel positieve aandacht gekregen want hij hield het niet bij één blunder. Ueda kopte een corner van Mercier naar de linkerhoek, Butez grabbelde en duwde de bal onhandig via de paal over de lijn. Cercle plots op voorsprong en op basis van de tweede helft was dat zeker niet onverdiend.

Foto: BELGA

Butez herstelde zijn foutjes een beetje en hield Bruno nog van de 1-3 maar die kwam er toch toen de ingevallen Kuzmanovic kinderachtig in de fout ging in de zestien. De trage Marega ging uiteraard neer en Bruno zette de strafschop om. Op het eind was het nog bibberen voor groen-zwart want Kuzmanovic lukte nog de aansluitingstreffer en de kopbal van Dussenne ging nipt over. Cercle gaf in de toegevoegde tijd de eerste zege van 2019 echter niet meer weg. Voor Moeskroen dreigt Play-off 2 het karweitje teveel te worden.