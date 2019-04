Ongezien: Standard - Anderlecht definitief afgefloten bij 2-0 nadat boze uitfans met rookbommen bleven gooien

De topper tussen Standard en Anderlecht is na 33 minuten bij een 2-0-stand definitief gestaakt nadat de Anderlecht-fans het veld bleven bekogelen met vuurwerk en rookbommen. Anderlecht krijgt nu allicht een 5-0-forfaitnederlaag aan de broek. Het begint met 0 op 12 aan Play-off 1 en lijkt voor het eerst sinds in 55 jaar naast Europees voetbal te grijpen. De crisis in Brussel was nog nooit zo groot.

De Anderlecht-fans hebben het helemaal gehad met hun team. Nadat ze vorige week zondag na de nederlaag tegen Antwerp al de poort van het eigen stadion bestormden, was het vrijdagavond opnieuw prijs op Sclessin. De kraker tussen Standard en Anderlecht was nog maar enkele minuten ver toen vanuit het uitvak al volop rookbommen en vuurwerk werd gegooid richting Standard-keeper Ochoa. Aanleiding was een doelpunt van Halilovic, dat later werd afgekeurd door de VAR.

Foto: BELGA

Foto: Photo News

Het bleek uitstel van executie. Toen Razvan Marin een vrije trap binnen krulde voor de thuisploeg, gingen de poppen in het uitvak opnieuw aan het dansen. De Anderlecht-fans gooiden opnieuw een resem rookbommen en vuurwerk op het veld. Na 27 minuten had scheidsrechter Lambrecht er genoeg van. Hij legde de match stil en stuurde iedereen naar binnen.

Na een kwartiertje rust kwamen de spelers opnieuw op het veld. Maar die korte pauze had de gemoederen in het uitvak niet bedaard. En de situatie op het veld hielp ook al niet. Amper enkele minuten later greep de VAR opnieuw in. Hij zag terecht een strafschopfout van Anderlecht-verdediger Kara op Djenepo. Penalty voor de thuisploeg en een tweede gele kaart voor de Senegalese verdediger. Mpoku trapte de elfmeter beheerst binnen.

Foto: BELGA

En wat te verwachten viel, gebeurde uiteraard: de bezoekende supporters verkozen een forfait-score boven nog 60 minuten pijnlijk toekijken hoe hun elftal tegen een vierde opeenvolgende nederlaag aanliep. Nieuwe bommetjes op het veld, ref Erik Lambrechts kon niet anders dan de wedstrijd definitief afblazen. Na 33 minuten stond de 2-0-eindstand op het bord. Dat wordt allicht nog 5-0. Standard nadert zo opnieuw tot op één puntje van Club Brugge en twee van leider KRC Genk. Anderlecht blijft op de vijfde plaats, met tien punten minder dan Standard.

Foto: Isosport

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: Photo News

Foto: BELGA