Antwerp laat AA Gent achter met nul op twaalf en zet flinke stap richting Europees voetbal

Een troost voor Anderlecht: ook AA Gent is Play-off 1 begonnen met een 0 op 12. Maar wat gezegd van Antwerp, dat in de Ghelamco Arena met 1-2 won! Met een 9 op 12, en al drie verplaatsingen achter de rug, verrast de Great Old vriend en vijand. “Wij gaan Europa in”, zongen de fans alweer, en stilaan krijgen ze gelijk.

Bezus in de basis bij Gent in plaats van Esiti: het was logisch na de 0 op 9 en we konden het op zich toejuichen. De Oekraïner is toch de betere vóétballer. Maar net als zijn tien ploegmaats bracht hij er voor rust weinig van terecht. De gevaarlijkste standjes speelden zich voor het doel van Kaminski af.

Baby: dat was de man die Bölöni in het elftal had gedropt – Owusu verhuisde van de basis naar de tribune. De 30-jarige Senegalese Fransman bewees al snel waarom. Na vijf minuten schoot hij raak, nadat Govea de vrijschop van Refaelov had doorgekopt. Helaas voor Antwerp beschikt de VAR tegenwoordig over een buitenspellijn en liet die de goal terecht afkeuren. Maar Gent negeerde de waarschuwing en Baby dook keer op keer gevaarlijk op in de zestien. Een lage voorzet van Refaelov devieerde hij nog op Kaminski, maar na 20 minuten was het derde keer goeie keer. Het begon bij Derijck die de bal te hard teruglegde op Kaminski, die vervolgens niet wist wat gedaan en twijfelend de bal liet doorglijden. Baby was hem echter te snel af en trapte vanuit een erg scherpe hoek nog binnen. De verdiende 0-1 was een feit. Een paar minuten later kopte Baby bijna zijn tweede van de avond binnen.

Bezus mag al douchen

Liet Gent dan helemaal níks zien? Goh, er was wel een gevaarlijke voorzet van Souquet, waar Bolat half naast greep. Een schot van Bronn ook, geklemd door Bolat. Een uithaal van David net over. Maar te weinig om Antwerp te verontrusten. De deviatie van Dejaegere vlak voor rust was nog het gevaarlijkst, maar hij was te verrast en raakte de bal niet goed genoeg.

Benieuwd wie Thorup aan de rust wisselde? Juist ja, Bezus, die in de winterstop trouwens ook naar Antwerp kon. Uiteraard kwam niet Esiti erop, maar wel Chakvetadze. Veel leverde het aanvankelijk niet op. De Buffalo’s drukten de bezoekers wel achteruit, maar creëerden geen uitgespeelde kansen. Sorloth dacht Bolat eens te lobben, maar zonder succes. Thorup haalde opgelucht adem toen aan de overkant een goal van Mbokani weer afgekeurd voor offside en besloot om ook Limbombe, vorige zomer overgekomen van de Bosuil, te brengen.

Geen hands, geen rood

Twee hete standjes vervolgens. Yaremchuk haalde van dichtbij uit op Van Damme en claimde samen met de thuisfans hands, maar volledig onterecht, de bal belandde op de buik. Antwerp dacht dan weer een rode kaart voor Asare te kunnen claimen, nadat die de doorgebroken Mbokani leek te hinderen. Maar Van Driessche floot een fout tégen.

Foto: BELGA

De druk van Gent ging weer wat liggen, dachten we, maar een kwartier voor tijd vond het dan toch een gaatje. De bal kwam na wat geharrewar centraal voor de voeten van Chakvetadze en de invaller plaatste de bal erg knap in de verste hoek. Feestje in de Ghelamco Arena, maar dat bleek van korte duur. Lamkel Zé schoof naar links en maakte er bijna meteen 1-2 van. Refaelov daarentegen maakte er écht 1-2 van. Hij werkte het heerlijke passje van Govea koel af.

Dan maar die finale

En zeggen dat Bölöni net een defensieve wissel had doorgevoerd en dus vrede had met dat punt. Hij mocht voor de derde keer op vier matchen met dríé stuks naar huis. In zijn allereerste Play-off 1 verrast Antwerp vriend en vijand door plots wél al die topclubs te kloppen. Wat Gent betreft: zet maar alles op die finale in de beker. Na de 0 op 12 lijkt in de competitie niet te veel meer mogelijk.