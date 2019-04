Racing Genk deelt uppercut uit aan titelrivaal Club Brugge en vergroot voorsprong tot vier punten

Genk heeft opnieuw een serieuze streep voor in de race om de titel. In de topper tegen eerste achtervolger Club Brugge won het overtuigend met 3-1. Genk imponeerde tijdens de eerste helft, Club stelde over de hele lijn vooral teleur. De achterstand van Leko en co bedraagt opnieuw vier punten. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

LEES OOK.ANALYSE. Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Clement toont hoe je Club Brugge kan stoppen”

LEES OOK.SPELERSBEOORDELINGEN. Veel uitblinkers bij KRC Genk, Horvath beste Bruggeling

Na de hele hetze rond Malinovskyi was het zondagavond eindelijk tijd voor voetbal in Genk. In een rechtstreeks duel met Club Brugge stond de leidersplaats op het spel - vuurwerk en een tifo zorgden meteen voor de sfeer van een echte topper. Ook op het veld kregen de thuisfans vuurwerk te zien want Genk domineerde Club - voor de vierde keer op rij met dezelfde elf - bijna de hele helft. De bezoekers, voor velen plots titelfavoriet, maakten werkelijk niets klaar en stapelden de onzuiverheden op. Schrijvers, Vanaken, Dennis: ze gaven allemaal niet thuis. De zwakste schakel was echter Denswil, die na tien minuten de bal doodleuk in de voeten van Trossard gaf. De Genkse kapitein ging aan de haal met de bal en knalde van buiten de zestien kurkdroog binnen: 1-0.

Vuur in Limburg

Het vuur in Limburg wakkerde nog meer aan, bij Club sloeg de bibber op het lijf. Zowel Samatta als Trossard kwamen alleen voor Horvath na zwak Brugs verdedigen, maar twee keer hield de Amerikaan zijn ploeg prima recht. Club dus nergens, maar tien minuten voor de rust hingen de bordjes wél plots in evenwicht. Na de eerste vloeiende aanval van Club - we overdrijven niet - liep Heynen onstuimig de aanstormende Vormer omver. Penalty, oordeelde Boucaut. Een koud kunstje voor Vanaken, die zijn dertiende competitiedoelpunt mocht scoren. Volledig tegen de gang van het spel in leek Club plots weer springlevend. Na de rust was alles opnieuw te herdoen.

Foto: Photo News

Ondanks de gelijkmaker liet Genk zich niet ontmoedigen. Integendeel: na de rust nam het meteen weer het heft in handen. Dat resulteerde al snel in een tweede penalty, deze keer voor Genk. Mechele kreeg de bal ietwat ongelukkig tegen de elleboog op de rand van de zestien. De verdediger keek in de andere richting, maar de VAR maande Boucaut toch aan om de beelden eens te bekijken. Die oordeelde dat Mechele de arm te ver van het lichaam liet wapperen en legde de bal dus op de stip. Malinovskyi zette onhoudbaar om en Club mocht meteen terug achtervolgen. De achterstand zorgde er voor dat Club opnieuw de match in de handen nam en naar voren trok. Leko greep in de loop van de tweede helft ook in: Schrijvers en daarna Dennis werden naar de kant gehaald, Openda en Danjuma mochten het komen proberen.

Samatta beslist de partij

Genk moest wat achteruit maar echte concrete kansen kreeg ondanks die druk niet. Tien minuten voor tijd liep het zelf in het Genkse mes. Na een counter gaf Ito perfect voor op Samatta, die de bal via de lat prima binnen kopte. Bij Brugge besefte men - ondanks steriele druk - dat men het hoofd moest buigen voor de thuisploeg en enkel vrede kon nemen met de nederlaag. Feest dus in Genk, want de ploeg van Clement heeft opnieuw een voorsprong van vier punten te pakken. De leider trekt vrijdag naar Standard terwijl Club maandag in Antwerp moet winnen om de titeldroom enigszins levend te houden.