Debutant (18) en uitblinker Vanhamel bezorgen Beerschot Wilrijk eerste zege in Play-off 2

Beerschot Wilrijk heeft de eerste zege in Play-off 2 beet. Het klopte in het erg dun bevolkt Olympisch stadion Eupen met 2-0. Opvallend: de 18-jarige Brian De Keersmaeker debuteerde met een doelpunt. Grote uitblinker van de wedstrijd was echter doelman Vanhamel die uitpakte met enkele schitterende reddingen, telkens Eupen gevaarlijk kwam aanzetten.

Geteisterd door tal van blessures pakte coach Stijn Vreven noodgedwongen uit met een onuitgegeven elftal. Niet enkel winteraankopen Diego Montiel en Ikarli Bugridze verschenen zo aan de aftrap maar ook de jonge Quinten Simons uit de beloftenkern mocht debuteren als linksachter.

Het balbezit tijdens de aanvangsfase was voor Eupen. Beerschot Wilrijk kreeg geen vat op het middenveld en kon niet veel meer doen dan achter de man in balbezit aanlopen. Toen de poging van Ocansey afweek, stierf de bal via Vanhamel op de lat. De goed gevolgde Toyokawa had de bal maar in doel te leggen, maar met een knappe beenreflex redde Vanhamel de meubelen voor de thuisploeg. De eerste kans voor Beerschot Wilrijk viel voor de infiltrerende Tom Van Hyfte. Aangespeeld door Bugridze verscheen hij centraal voor doel, maar hij besloot pal op doelman Van Crombrugge.

Autoritaire Vanhamel

Eupen bleef de wet dicteren, maar het was Beerschot Wilrijk dat op voorsprong klom. Een storende Placca veroverde de bal, speelde Bugride aan. Die maakte zich vrij met een mooie actie en vond Vanzeir voor doel. Die miste niet en scoorde van dichtbij: 1-0.

Prychynenko kon met een late tussenkomst nog een doelpoging van Toyokawa verhinderen. Als Eupen toch gevaarlijk werd, kon Beerschot Wilrijk telkens rekenen op een autoritaire doelman Vanhamel. Ruststand: 1-0.

Eénrichtingsvoetbal

De tweede helft begon met éénrichtingsvoetbal naar het doel van Vanhamel. Eupen miste duidelijk de nodige creativiteit om voor echt gevaar te zorgen. Even voor het uur werd Montiel vervangen door de jonge De Keersmaecker. Twee minuten later verdubbelde hij de voorsprong van Beerschot Wilrijk. Van Hyfte tikte de bal door tot bij Vanzeir. Die behield het overzicht en speelde centraal De Keersmaecker aan die onhoudbaar in doel verlengde: 2-0.

Foto: BELGA

Beerschot Wilrijk liet het balbezit aan Eupen en beperkte zich tot het controleren van de wedstrijd en probeerde via enkele tegenaanvallen voor gevaar te zorgen. Doelman Vanhamel kon met nog een kwartier te spelen, met twee schitterende reddingen de aanluitingstreffer verhinderen.

Verder dan steriel overwicht, gekruid met enkele slecht gerichte afstandsschoten kwam Eupen niet, zodat Beerschot Wilrijk de eerste driepunter van Play-off 2 mocht inschrijven.