Sint-Truiden heeft genoeg aan één goal om mak Oostende puntenloos huiswaarts te sturen

Een opwindende zege werd het niet bepaald, een nuttige wél voor STVV. De Kanaries staan stevig aan de leiding in groep A na een zege tegen eerste achtervolger KV Oostende. Sylla zorgde met het enige doelpunt voor een zuinige maar verdiende 1-0. KVO weet na twee zeges op rij opnieuw wat verliezen is.

Voetbal, volk en vuur: de leuze van STVV is best veelbelovend. Jammer genoeg mankeerde het gisterenavond zowat allemaal op Stayen. De wedstrijd was nochtans best wel belangrijk, want Sint-Truiden en KV Oostende bikkelden zaterdagavond om de leidersplaats in groep A. Het was maar liefst 26 minuten wachten op de eerste doelpoging - Sekine had vanop links twee man in de wind gezet en vervolgens vanuit een heel scherpe hoek in het zijnet getrapt. Sint-Truiden had wel licht overwicht, maar koos vaak de verkeerde oplossing. Toch kreeg het twee goede kansjes: eerst toen Sylla werd afgezonderd voor Ondoa maar gestopt werd, daarna toen Botaka het met een schicht van ver probeerde. Aan de overkant bakte de vertimmerde voorlinie van Oostende er helemaal niets van. De presence van De Sutter - licht geblesseerd op de bank - en het vernuft van gekwetste Canesin werden duidelijk gemist. Meer nog: het eerste schot op doel van de bezoekers kwam er pas na 44 (!) minuten. De Bock probeerde het met de moed der wanhoop vanuit de tweede lijn, maar zijn poging zeilde over. Een gelijkspel zonder doelpunten was desalniettemin billijk tijdens de rust - de 2.500 aanwezigen konden alleen maar hopen op beterschap na de rust.

Sylla had een prettige boodschap na zijn doelpunt. Foto: ISOSPORT

Verdiende voorsprong

Na de rust trok STVV gedecideerd naar voor en dat leek meteen te resulteren in een voorsprong, maar dat was buiten de VAR gerekend. Sekine scoorde met het hoofd over Ondoa maar de Japanner bleek uiteindelijk een voetje buitenspel te staan. Luttele minuten daarna kwam ook Kamada dicht bij de openingstreffer maar zijn schot zoefde voorlangs. Iets voor het uur was het dan toch verdiend prijs voor de Kanaries. Na een hoekschop kon Endo doorkoppen en de vrijstaande Sylla bereiken: 1-0. Het doelpunt was het sein voor STVV om KV Oostende volledig dood te knijpen. Eerst knalde Sekine nipt over, daarna was De Sart te verrast om aan de tweede paal binnen te duwen. Ook Asamoah ging zijn kans. Broos greep in en bracht De Sutter voor de bleke Guri, en KVO kon de bal plots iets beter vasthouden voorin, al leverde dat geen aansluitingstreffer op. Aan de overkant kreeg STVV zelf twee grote kansen om de wedstrijd volledig af te maken, maar Boli kon twee keer niet besluiten. Ook Ceballos kreeg nog een uitgelezen mogelijkheid maar hij was te egoïstisch. Een betere tweede helft leverde maar één doelpunt op waardoor het 1-0 bleef. Sint-Truiden staat zo iets steviger aan de leiding in groep A, Oostende weet na twee winstpartijen opnieuw wat verliezen is.