Cercle wint spektakelmatch tegen Waasland-Beveren dankzij goal in slotminuut

De wedstrijd tussen Cercle Brugge en Waasland-Beveren stond bol van de bewogen spelfases. Vijf doelpunten, twee strafschoppen, een laattijdig ingrijpen van de VAR en twee rode kaarten. Er was wel wat te beleven voor de aanwezige supporters. Uiteindelijk haalde Cercle het met 3-2.

Bij de thuisploeg moest Kylian Hazard wegens een hamstringblessure forfait geven. Tormin kreeg hierdoor een basisplaats. Traoré, Omolo en Taravel bleven geblesseerd aan de kant. Bij de Waaslanders maar liefst vijf wissels na de zware nederlaag op het veld van Union. Roef, Bizimana en Schryvers moesten tevreden zijn met een plaatsje op de bank, terwijl Gamboa en Verstraete geblesseerd moesten afhaken. De bezoekers hadden nog iets recht te zetten na de blamage op hert veld van Union en kwamen enorm gretig aan de aftrap. Na nog geen twee minuten tijd kwamen de bezoekers al op voorsprong. Boljevic werd perfect door de buitenspelval gestuurd door Lulic en de Montenegrijn liet de kans niet onbenut om de bal in de linkerhoek te deponeren. Een mooi moment voor de flankaanvaller tijdens zijn honderste wedstrijd voor de Waaslanders. Onmiddellijk daarna opnieuw een kans voor Andrijasevic maar zijn poging belandde over doel. Ook Cercle kwam zijn neus aan het venster steken maar Bruno krulde de bal naast de linkerpaal. Cercle Brugge kwam beter en beter in de wedstrijd en Gakpé zette op het kwartier de bordjes terug in evenwicht. Debaty kwam kort daarna goed tussen op een poging van Boniovanni. Doelman Nardi moest met een kattesprong een poging van Caufriez ongedaan maken en een kopbal van Ueda werd door Debaty knap onschadelijk gemaakt.

Ook in de tweede helft waren de eerste kansen voor de bezoekers. Lulic trapte over en Andrijasevic kon een inspeelbal van Lulic niet verzilveren. Toch was het de thuisploeg die op voorsrpong kwam. Caufriez legde Bongiovanni neer in het strafschopgebied en Bruno zette de strafschop om. Cercle Brugge bleef aandringen en Vukotic kon een voorzet van Tormin nog net onderscheppen. Net na het uur verwarring alom. Scheidsrechter Geldhof wees naar de stip toen Debaty in duel ging met Bruno maar door tussenkomst van de VAR wees hij plots naar de andere stip voor handspel van Marega in een eerdere fase. Boljevic slaagde er dan ook nog eens in om de toegekende strafschop tegen de deklat te trappen. Twee minuten later stonden de bordjes toch terug in evenwicht. Foulon legde de bal op het hoofd van Adrijasevic, die Nardi kansloos liet. Met nog twaalf minuten te gaan werd Boljevic met een tweede gele kaart naar de kleedkamers gestuurd. Ook Caufriez kreeg kort voor het einde ee tweede gele kaart. In de slotminuut van de reguliere speeltijd zorgde invaller Alioui voor de winst.