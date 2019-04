Union gaat verder op het winnende elan, Kortrijk ziet reeks gestuit

Kortrijk leek in niets op het wervelend elftal van de voorbije weken. De Kerels beten hun tanden stuk op Union, dat ook niet volledig op niveau was. Het resultaat was een gesloten wedstrijd, waarin Union uiteindelijk met 0-1 aan het langste eind trok.

Bij Kortrijk voerde Vanderhaeghe twee wissels door. Joel Pereira, de huurling van Manchester United, kreeg zijn kans in doel en Batsula verving de geblesseerde D’Haene. Ook Elsner voerde een wissel door bij Union. Ferber in, Tabekou out. Vooraf werd Kortrijk – Union aangekondigd als een sleutelduel. Beiden tot nog toe freewheelend door Play-Off 2, met het maximum van de punten én met aantrekkelijk voetbal. Inzet: de leidersplaats in groep B van Play-Off 2.

Het inspireerde de teams niet tot goed voetbal, integendeel. De eerste helft was duidelijk op Play-Off 2-niveau: veel slordigheden en een gezapig tempo. Zowel Kortrijk als Union verzorgden een hoge pressing. Het resulteerde in een gesloten eerste helft waarbij beide ploegen elkaar geen duimbreed ruimte gaven.

Foto: BELGA

Het was wachten tot een flits van individuele klasse. Die kwam net voor het kwartier van De Sart. De middenvelder zette eerst Kiss vlot in de wind. Melhem kwam in steun, maar De Sart bleef al glijdend aan de bal. Hij bracht de bal hard voor, waardoor Stojanovic onbesuisd over schoot.

Ook Pereira liet zich opmerken. Op een terugspeelbal kwam Gerard storen, de Portugees loste het op met een kapbeweging achter het steunbeen. De eerste kans voor Union volgde pas op het halfuur. Niakaté legde aan, maar zijn bal ging een meter naast. De twee teams hielden elkaar in evenwicht. Noch Union, noch Kortrijk speelde het flukse voetbal van de week voordien.

Een flits van het combinatiespel van Kortrijk was bijna goed voor een voorsprong. Avenatti speelde de bal naar Batsula, die stak door naar Lepoint, de middenvelder plaatste zijn schot, maar dat spatte kapot op de deklat. Even later verkwanselde Avenatti een vrije schietkans voor De Sart. Kortrijk was iets dominanter, maar kon dat niet omzetten in een doelpunt. Rusten geblazen met een 0-0 stand.

In de tweede helft gingen beide ploegen in eerste instantie op hetzelfde elan door. Kortrijk kreeg een kans via Avenatti, maar het was Union dat de ban brak. Op het uur kopte Kumordzi een bal tegen het achterhoofd van Niakaté, het leer kwam zo in de voeten van Selemani die volledig vrijstaand kon binnentrappen. Pereira kansloos. Zesde doelpunt al voor de Comorees. En ei zo na keek Kortrijk tegen een dubbele achterstand aan. Selemani - opnieuw hij - stak Tau met een klassepass diep. De Zuid-Afrikaan stormde alleen op Pereira af, maar zag zijn poging gered door die laatste.

Bij Kortrijk werden de supporters zo stilaan nerveus. Een blessure van Hamzaoui werd op gefluit onthaald. De Kerels gingen nog hoger spelen, maar worstelden om tot grote kansen te komen. Union teerde ondertussen op de geliefde counter met snelheidsduivels Niakaté en Tau. De huurling van Brighton & Hove Albion kreeg een herkansing voor een doelpunt, Pereira geklopt, maar zijn schot ging naast.

Kortrijk kreeg nog een vrije trap op een goede positie, maar Chevaliers poging ging over. Even later leek Ezekiel voor de gelijkmaker te zorgen, maar hij kopte te hard naar de grond waardoor de bal over vloog. Selemani zorgde zelfs nog op vrijschop ei zo na voor de 0-2, maar Pereira stond pal. In de zes minuten extra tijd kwam doelman Pereira mee op een vrijschop, de Portugees haalde uit met een omhaal, zijn poging ging een meter over. Wat een debuut zou dat geweest zijn mocht die erin gaan. Geen wereldgoal dus en de Kerels beten in het zand. In de tweede helft waren de beste kansen voor Union, dat wel het doelpunt wist te maken. Union blijft zo ook na zes wedstrijden ongeslagen tegen een eersteklasser, boekt 12 op 12 en staat als fiere leider alleen op kop in Play-Off 2.