Spandoek met ‘DNA van RSCA: fans laten zich opnieuw horen in Anderlecht

Het spandoek in Anderlecht. Foto: rr

Anderlecht speelt zaterdagavond op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League. Vooraf ontrolden de thuisfans opnieuw een spandoek met een niet mis te verstane boodschap.

Na het debacle van vorige week tegen Standard, waarbij Anderlecht-fans de wedstrijden lieten stilleggen na wangedrag, speelt Anderlecht opnieuw in het eigen Astridpark. Het verloor intussen ook hoofdcoach Fred Rutten, en dus hoopt het thuispubliek op een kleine herrijzing op Paaszondag. Met vooral jeugd, zo blijkt. Op een spandoek dat de supporters voor de wedstrijd ontrolden staat de boodschap ‘Anderlechtjeugd: de toekomst is aan jullie’, gecombineerd met een spandoek met daarop de gekende leuze ‘In youth we trust’. Daarnaast ontvouwde de spionkop verschillende kernwoorden die het DNA van Anderlecht vormen: cultuur, doorzetten, trouw, traditie, stijl, mentaliteit en respect voor de club.

Een andere protestactie, het meebrengen van pandabeertjes als referentie naar voorzitter Marc Coucke en diens aandeel in dierenpark Paradaiza, ging door maar de pandabeertjes blijven voorlopig op de tribune.

De fans kiezen dus voor een iets conservatievere aanpak dan bij hun vorige tifo tijdens een thuiswedstrijd tegen Antwerp. “Jullie hebben een record dat al 21 jaar stand hield, gebroken. Jullie hebben nog acht wedstrijden om het andere dat al 55 jaar stand houdt niet te breken” en “Het is hier Anderlecht en niet FC De Kampioenen” sierden toen de spionkop.