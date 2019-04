IJzersterk Genk wint nu ook bij Standard en loopt zeven punten uit op Club Brugge

Van de kop af, als de Mathieu van der Poel van het Play-off 1-peloton, stormt Racing Genk op de titel af. Zeven jaar lang konden de Limburgers niet meer winnen op Standard, na een autoritaire 1-3-zege staan ze zeven punten voor op Club Brugge.

Vijfenvijftig minuten kan het intussen, voetballen op Standard zonder dat er een vuurpijl bij aan te pas kwam. Wat bezielde een eenzame Genkse fan om na de 0-2 van zijn ploeg een staaf Bengaals vuur te ontsteken en het terrein op te werpen? De man nog meer aandacht geven, zou alleen maar afbreuk doen aan een schitterende teamprestatie van Racing Genk, dat week na week, met steeds andere uitblinkers en steeds andere wedstrijdplannen, dichter bij de titel komt.

De Limburgers konden zeven jaar lang niet winnen op Sclessin, maar grepen gisteren autoritair naar een twaalf op vijftien en een voorlopige voorsprong van zeven punten op eerste achtervolger Club Brugge. De enige verliespunten in Play-off 1 kwamen er op bezoek in de Bosuil. Maar wie die wedstrijd zag, stelde vast dat Genk ook toen domineerde en alleen door een sublieme doelman Sinan Bolat werd gedwarsboomd.

Standard maatje te klein

Standard, een week geleden nog een halfuur wervelend tegen Anderlecht, bleek simpelweg een maatje te klein voor de kampioen in spe. Met na Oulare en Sa ook Renaud Emond geblesseerd moest trainer Michel Preud’homme het zonder spits rooien. Hij gaf Mehdi Carcela en co. de opdracht Genk met de korte combinatie uit verband te spelen, maar de verdediging – onder leiding van Sébastien Dewaest – gaf geen krimp. Danny Vukovic moest één keer aan de bak, toen Razvan Marin de zestien in kwam geslopen en uitpakte met een gevaarlijk schot.

Heynen en zijn drie longen

Genk beheerste de wedstrijd zonder een regen van kansen af te dwingen. Ito en Samatta hadden kansen om de score te openen, maar het was Bryan Heynen die na een lange ren goed voor zijn man kwam om de 0-1 voorbij Guillermo Ochoa binnen te schuiven. De middenvelder met de drie longen wordt week na week geprezen om zijn vermogen om overal op het veld te zijn waar de actie is. Gisteren toonde hij ook een uitstekende afwerker te zijn. Het was zijn eerste goal van de play-offs en zijn derde van het seizoen. Dat Genk zonder omkijken op de titel afstormt, is mee te danken aan het feit dat er elke week wel een andere uitblinker opstaat.

Standard heeft zulke uitblinkers niet. Mehdi Carcela heeft dit jaar de toverdrank thuis gelaten en ook Alen Halilovic heeft nog geen slokje genomen. Moussa Djenepo, Razvan Marin, Paul-José Mpoku… Ze kunnen voetballen, maar missen scherpte en branie om de Rouches echt te laten meetellen in Play-off 1.

Als trainer Michel Peud’homme links en rechts om zich heen kijkt op de bank, ziet hij bovendien geen enkele kandidaat om de wedstrijd te doen kantelen. Genk trok het laken naar zich toe in de tweede helft en het was wachten op de 0-2. Eerst miste Ito nog op groteske wijze een kans – de bal botste via het hoofd van Ochoa tegen de lat –, daarna toonde Aly Samatta dat alleen hij de titel van topschutter verdient. Uit een scherpe hoek scoorde hij door de benen van Ochoa.

Leandro Trossard had ook de lat getroffen, vóór uitblinker Bryan Heynen de achterlijn haalde en diezelfde Trossard bediende voor de 0-3. Standard was intussen lam gespeeld tegen de overmacht van de Limburgers en liet betijen – ongezien in eigen huis.

Nu is het aan Club

Ironisch genoeg kwam de 1-3 tot stand na een inspanning van een Standard-invaller. Merveille Bokadi legde met een hakje af voor Marin, die kon tegenscoren. In het verleden zou dan de vlam nog in de pan kunnen slaan op Sclessin. Maar niet op een warme zomeravond waarin Genk de titel kan ruiken. De druk ligt meer dan ooit bij Club, dat op Paasmaandag de laatste titelhoop van Antwerp moet smoren in de Bosuil.