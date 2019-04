Club Brugge laat punten liggen bij Antwerp, Genk weer stapje dichter bij de titel

Club Brugge heeft een felbevochten partij op het veld van Antwerp niet kunnen winnen: 0-0. Blauw-zwart kon de oplossing niet vinden tegen The Great Old en mocht mopperen dat de bal niet op de stip ging na een fout van Jelle Van Damme op Loïs Openda. Daardoor is Genk de winnaar van het weekend. De Limburgers staan nu zes punten voor op Club en staan zo weer wat dichter bij een vierde landstitel. Beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Op Anderlecht duurde het gisteren 56 minuten voor we iets te zien kregen. Op de Bosuil was er al na drie minuten voer voor discussie. Van Damme maakte zich wel heel erg breed om Openda van de bal te houden. Zowel ref Visser als de VAR zagen geen graten in zijn uitgestoken been. Bizar.

Foto: Photo News

De eerste doelpoging van de middag was er eentje die kon tellen. Mbokani had een ‘Zlatanneke’ in gedachten. De Congolees haalde uit met een geweldige volley vanop ruim dertig meter. Horvath zweefde de bal uit doel. De bezoekers reageerden via de snelle Openda. Het schot van de Belgische jeugdinternational ging maar een metertje langs de paal.

Vooral Club moet niet mopperen met brilscore halfweg

Antwerp was onder aanvoering van een beresterke Mbokani de betere ploeg en kwam rond het kwartier twee keer gevaarlijk opzetten. Eerst moest Rits de meubelen redden na een vlotte combinatie tussen Opare, Mbokani en Refaelov. De sliding in de zestien kwam net op tijd om Refaelov van de 1-0 te houden. Een paar minuten later zette Lamkel Zé op de counter Yatabaré alleen voor doel. De Malinees gleed weg net op het moment dat hij wilde afdrukken: weg beste kans van de eerste helft.

Foto: Photo News

Club Brugge liet zich overpoweren door de thuisploeg en kwam zonder Schrijvers - op de bank - te weinig aan voetballen toe. Wesley, Openda en Danjuma kwamen niet in het stuk voor en ook Vormer en Vanaken hadden het moeilijk. Die laatste mikte rond het halfuur een van de schaarse Brugse doelpogingen naast. Met de 0-0 stand bij de rust hadden ze vooral bij Brugge niet te mopperen.

Ingrijpen Leko loont

Leko greep in bij de rust en verstevigde zijn middenveld met de inbreng van Amrabat voor Openda. Club herstelde zo het evenwicht en kwam ook gevaarlijk dicht bij de 0-1. Rits liftte de bal tot bij de vrijstaande Vormer. Bolat stormde uit zijn doel om het gevaar in de kiem te smoren. Geen minuut later moest ook Horvath uitpakken met zijn beste redding van de match. De Amerikaan tikte een kopbal van Mbokani na een corner weg van onder de lat.

Foto: Photo News

De partij ging nu goed op en neer met kansen aan beide kanten. Na een fluwelen baltoets van uitblinker Mbokani kwam Baby een voetje te kort om een voorzet van Lamkel Zé af te werken. Aan de overkant liet Bolat zich op een zeldzaam foutje betrappen door een verre voorzet vanop rechts fout in te schatten. De Turkse international herstelde zich knap door het schot van Danjuma af te weren.

Met de inbreng van Diatta en Vossen wapende Leko zijn team voor een ultiem slotoffensief maar toch was het Antwerp dat zonder echt grote kansen af te dwingen in het slot nog het meeste aanspraak kon maken op de zege. Verder dan een paar gevaarlijke standjes kwam de thuisploeg echter niet meer. Door het gelijkspel tussen de nummers twee en drie in het klassement komt KRC Genk als de grote winnaar uit het Paasweekend. De Limburgers hebben nu een voorsprong van zes punten op eerste achtervolger Club Brugge. Bij Antwerp mogen ze luidop blijven dromen van Europees voetbal, hoewel er vandaag misschien meer in zat dan een gelijkspel.