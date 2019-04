Westerlo vergeet zichzelf te belonen tegen Oostende

Westerlo en Oostende konden vanavond niet scoren en dat is vooral zuur voor de ploeg van Bob Peeters. De Kempenaars creëerden voldoende kansen om drie of vier keer te scoren, maar misten efficiëntie. Een slap KVO mag heel blij zijn met een punt in ’t Kuipje.

In de Kempen stond zaterdagavond de tweede plaats na het dominante STVV op het spel. Westerlo begon gretig met twee doelkansen binnen de twee minuten, maar de Kemphanen misten precisie. Een euvel dat hen overigens een hele wedstrijd parten zou spelen. Veertien kansen alleen al voor rust. Slechts één keer belandde een doelpoging binnen het kader.

Eén keer moest Dutoit dus ingrijpen. Het was nodig ook. Abrahams, opnieuw goed voor drie kansen, zette een een-tweetje op met Petrov en mikte naar de verste hoek, de bezoekende doelman ging snel tegen de vlakte.

Aan de overkant moest ook Van Langendonck voor rust slechts één keer ingrijpen, al kende de Limburger veel minder moeite met het afstandsschot van D’Haese. Het was tekenend voor een slappe wedstijd van KVO. De kustjongens probeerden op de tegenaanval voor gevaar te zorgen, maar de slechte passing en de slordigheden trokken veel meer de aandacht. De Sutter, opnieuw in de ploeg voor Guri, kon slechts één keer in stelling gebracht worden.

De bezoekers probeerden na de pauze hun niveau wat op te krikken, maar heel lang konden ze dat niet aanhouden. Het was opnieuw Westerlo dat zich het gretigst en gevaarlijkst toonde. Het bleef de kansen en halve kansen opstapelen, maar ook na de pauze stond het vizier niet scherp genoeg.

Op Van Langendonck na trapte of kopte zowat iedere thuisspeler op doel. Zonder succes dus. Na een knappe actie van Petrov aan de achterlijn hield Vandendriessche Van Eenoo maar net van de 1-0. Ondoa, die de geblesseerde Dutoit was komen vervangen, kon uiteindelijk de meeste ballen over de achterlijn kijken. Toch kreeg Westerlo in het slot nog bijna wat het verdiende: drie punten Invaller De Schryver verscheen alleen voor Ondoa, maar besloot recht op de Kameroener.

Geen drie punten en geen tweede plaats voor Westerlo, dat in Play-Off 2 wel voor positief en aantrekkelijk voetbal blijft zorgen. KV Oostende is dankzij de puntendeling wel tweede, al is dat ook meteen het enige waarover ze aan de kust tevreden over mogen zijn.