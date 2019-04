Charleroi geeft Beerschot Wilrijk pak voor de broek

Beerschot Wilrijk incasseerde een zware 4-0 nederlaag tegen Charleroi. De ploeg van Stijn Vreven kwam nooit in het stuk voor en moest zich neerleggen bij het meesterschap van de thuisploeg.

De wedstrijd begon met een minuut stilte voor “Super Dries”, de jonge Beerschotsupporter die aan kanker leed en in de namiddag overleden was. Ook het thuispubliek zorgde hierbij voor een warm applaus. Door de onbeschikbaarheid van centrale verdedigers Prychynenko (geschorst) en Van den Bergh (geblesseerd) werd het hart van de Beerschot Wilrijkdefensie gevormd door het duo Grisez - Bourdin.

Het was de thuisploeg die onmiddellijk het initiatief naar zich toetrok. Dat resulteerde ook in de nodige kansen. Osimhen schoot van dichtbij vol op doelman Vanhamel. Even later was het opnieuw Osimhen die van dichtbij zijn kopbal gered zag door Vanhamel.

Veel meer dan zich met man en macht verdedigen zat er voor Beerschot Wilrijk niet in, maar dat deed de ploeg van Stijn Vreven dan ook. Grisez en vooral doelman Vanhamel vertolkten hierbij een hoofdrol. Charleroi eiste haast constant balbezit op, maar echt uitgespeelde kansen bleven zeldzaam. Het was wachten op een vrijschop van Bruno. Die bracht de bal voor doel, waar Niane van dichtbij kon koppen. Opnieuw was er doelman Vanhamel nodig die met een schitterende redding zijn ploeg voor een achterstand behoedde.

Doelpunt voor rust

Na een halfuur spelen viel een vrij onzichtbare Loris Brogno geblesseerd uit. Hij werd vervangen door de jonge Brian De Keersmaecker. Hij zorgde voor het eerste schot tussen de palen, maar doelman Penneteau had helemaal geen moeite om de poging te stoppen. Met de rust in zicht zette Bugridze op rechts met een mooie actie op. Hij vond Tissoudali centraal voor doel. Deze ontweek zijn tegenstander, maar zijn plaatsbal werd door Penneteau uit zijn doel geduwd. Op slag van rust was er een betwistbare fase voor het Beerschot doel. Scheidsrechter Boucaut liet verder spelen, maar in de extra tijd van de eerste helft ging hij toch kijken naar de VAR. De bal ging alsnog op de stip. Niane miste niet, zodat Beerschot Wilrijk toch nog met een achterstand moest gaan rusten.

Na de rust kwam Placca in voor Tissoudali. Het werd een tweede helft waarin amper iets gebeurde. Charleroi hield het gebeuren onder controle en Beerschot Wilrijk probeerde wel enkele acties op te zetten, maar het slaagde er niet in Penneteau aan het werk te zetten.

Het was uiteindelijk de thuisploeg die de voorsprong vergrootte. Eerst zorgde Osimhen op tegenaanval voor de 2-0. Morioka schoot een rebound in één tijd in de vlucht voorbij Vanhamel en Perbet lukte uit strafschop een vierde doelpunt na een overtreding van De Mets.

Charleroi: Penneteau (6), Zajkov (6), Henen (6), Niane (6), Diandy (6), Marinos (5), Willems (6), Nurio (6), Angella (6), Osimhen (7), Bruno (6).

KFCO Beerschot Wilrijk: Vanhamel (7), Mboko (5), Grisez (7), Bourdin (6), De Jonghe (6), De Mets (6), Van Hyfte (6), Brogno (5), Bugridze (6), Tissoudali (5), Vanzeir (6).

Vervangingen: 30’ Brogno door De Keersmaecker (6), 46’ Tissoudali door Placca (6), 63’ Henen door Morioka, 75’ Hendrickx, 74’ Bugridze door Hoffer, 82’ Bruno door Perbet.

Doelpunten: 45’+3’ Niane (strafschop) 1-0, 72’ Osimhen 2-0, 81’ Morioka 3-0, 85’ Perbet (strafschop) 4-0.

Gele kaarten: 45’ De Keersmaecker, 45’+2 Grisez, 45’+3 De Jonghe, 70’ Zajkov, 83’ De Mets,

Rode kaarten: Geen

Scheidsrechter: Boucaut.

Toeschouwers: 5077.