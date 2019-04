Hannes Van der Bruggen schiet Kortrijk voorbij Cercle, finaleticket komt weer dichtbij

KV Kortrijk kwam zag en overwon. Of toch zo goed als. Als er één ploeg is die al van meet af aan kleur bekende in Play-off 2 waren het de Kerels wel. Ze staken nooit onder stoelen of banken dat ze lonken naar de finale en na de zege tegen Cercle komt die nu wel erg dichtbij. Met dank aan Hannes Van der Bruggen die zijn eerste twee goals voor KV Kortrijk scoorde.

Omdat Union een 2-0 voorsprong in extremis nog weggaf won Cercle-KV Kortrijk gisteren aan belang. Groen-zwart had na de jongste 6 op 6 zin gekregen in Play-off 2. Kapitein Benjamin Lambot mocht na zijn kwetsuur en twee recente invalbeurt voor het eerst sinds 1 december weer starten.

Minder tevreden was Yves Vanderhaeghe. Na de 0-1 nederlaag tegen Union zei hij onomwonden dat hij acht spelers maar niks vond. Enkel Pereira, Kagelmacher en Lepoint verdienden volgens de KVK-coach een voldoende. Kwetsuren deden De Sart en Hines-Ike sowieso uit de ploeg verdwijnen, Batsula en Azouni mochten er op de bank even over nadenken. En daar was alle tijd voor want op het veld viel er weinig te beleven. Het was even opkijken bij een schot van Stojanovic dat net naast de kruising ging. Niet dat Kortrijk beter of gevaarlijker was, zeker niet. Cercle had iets minder balbezit maar kon wel meer dreigen, veel leverde het echter niet op.

Joel Pereira moet gedacht hebben dat hij aan een vriendenmatchke bezig was in dat karig bezette stadion. Hij moest even anticiperen op een balletje van Bruno, de Japanner Ueda probeerde het met een retro en er was de vrijschop van Mercier die nipt naast belandde.

Maar om daar nu voor op Paaszaterdag naar het voetbal te gaan?

Alles op de tweede helft dan maar en dat was een goede gok. Eerst vond Bongiovanni nog Pereira op zijn weg en de huurling van Man U blokte ook de poging van Bruno af.

Teddy Chevalier dan. Je bent voor of tegen hem en hij kan vriend en vijand op de zenuwen werken, maar ook beslissend zijn. Zo kapte hij zijn man uit, Etienne, de linksachter van Cercle kopte door tot bij Hannes Van der Bruggen die met het hoofd zijn eerste goal ooit voor Kortrijk scoorde. Maar de Kerels waren amper uit gefeest of het stond alweer 1-1. Etienne leverde nu zijn assist aan de goede kant af, Kumordzi onderschepte ze niet voldoende en Bongiovanni maakte de actie knap af.

De goal kwam nog even ‘under investigation’ van de VAR omdat er sprake was van buitenspel maar werd uiteindelijk wel gevalideerd.

We moeten nog eens vragen aan Hannes Van der Bruggen wat hij gegeten had. In drie seizoenen geen enkele keer scoren en dan plots twee op een avond. De voorzet van Chevalier mocht veel te makkelijk vertrekken, achterin bij Cercle reageerde niemand en Hannes Van der Bruggen kwam voor de tweede keer op rij perfect ingelopen en scoorde nu met de voet. Cercle was niet meer bij machte om nog iets te forceren