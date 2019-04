Union geeft dubbele bonus uit handen en is maximum kwijt, Theo Bongonda is de held van Zulte Waregem

Ze weten het wel spannend te maken, die jongens van Zulte Waregem. Net als vorige week tegen Moeskroen viel pas in de extra tijd de 2-2. De ingevallen Theo Bongonda zorgde daarvoor. Union liet de overwinning liggen, nadat de Brusselaars te veel kansen verkwanselden.

Kan het contrast met vorig seizoen nog groter zijn bij Zulte Waregem? Rond dit tijdstip vorig jaar freewheelde Essevee door Play-off 2 en stond het in zijn poule op kop te blinken met een knappe 13 op 15. Halverwege deze nacompetitie is een povere 4 op 15 al wat Dury zijn troepen bij elkaar konden spelen.

Groepsleider Union was eigenlijk een klasse te sterk voor Essevee, die deze Play-off 2 met veel rotatie afwerkt. En dat is eraan te zien. De Brusselaars lieten na de kloof uit te diepen en gingen bij een 2-0-voorsprong met te veel frivoliteit spelen.

Alweer kwamen de troepen van coach Francky Dury niet al te best voor de dag in de openingsfase. Het aangename lentezonnetje had Essevee duidelijk niet geïnspireerd. De jonge Ewoud Pletinckx maakte geen al te beste beurt. In de eerste vijf minuten speeltijd zag de 18-jarige centrale verdediger eerst Niakaté en daarna Tau in zijn rug duiken. Het vizier van de Union-spitsen stond nog niet op scherp. De derde keer was het wel raak voor Niakaté. Opnieuw was Pletinckx gezien: 1-0.

Pas in het tweede kwartier kreeg Zulte Waregem ietwat grip op de wedstrijd. De Smet dwong Kristiansen tot een knappe parade, Seck knikte de daaropvolgende hoekschop nipt naast. Bij Essevee was er te weinig beweging om groepsleider Union echt te kunnen verontrusten. Uit het niks zag Seck een pegel op de deklat eindigen. De Smet kon nog eens koppen, maar Kristiansen redde opnieuw. De partij was als het ware wat stilgevallen en Union loerde op de tegenaanval. Net voor de pauze kreeg Peeters de uitgelezen mogelijkheid om de score in evenwicht te brengen, de Limburger mikte zijn volley over.

Dury grijpt in met dubbele wissel

Dury had genoeg gezien en besloot dan maar zijn poulain Theo Bongonda in te brengen, Mathieu De Set mocht rusten. Ook Chris Bedia – die werkelijk niks bijdroeg – bleef in de kleedkamer, Idrissa Sylla was zijn vervanger. Beterschap leverde dat niet op. Union bleef aandringen. Eerst tikte Niakaté net naast. Pletinckx beging dan een penaltyovertreding op Selemani. Diezelfde Selemani trapte de elfmeter tegen de lat. Het was slechts uitstel. Niakaté tekende voor zijn tweede van de avond: 2-0 en boeken toe. De Brusselaars dolden met momenten met de verdediging van de fusieclub. Iets te veel frivoliteit zorgde ervoor dat de score niet hoger opliep. Bongonda milderde nog tot 2-1. De wedstrijd leek voorbij, maar in de extra tijd was het diezelfde Bongonda die alsnog voor de gelijkmaker tekende.

Union liet zo na een perfect rapport van 15 op 15 te behalen in deze Play-off 2. Zulte Waregem redde voor de tweede opeenvolgende week een punt in extremis. 4 op 15 blijft nog altijd geen resultaat om over naar huis te schrijven. Voor Essevee worden het nog vijf lange wedstrijden, waarin coach Francky Dury verder kan blijven roteren.