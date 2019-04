Waasland-Beveren pakt eerste zege in Play-off 2, Moeskroen alleen laatste

De kop is eraf. Na vijf speeldagen heeft Waasland-Beveren zijn eerste driepunter in Play-off 2 beet. Een sterke Verstraete loodste de Waaslanders met een goal en een assist voorbij Moeskroen: 2-1. De Henegouwers blijven zo de enige ploeg die nog niet kon winnen in Play-off 2.

Amper 1364 toeschouwers op de Freethiel. Neen, de supporters liepen niet bepaald warm voor het kelderduel in poule B van Play-off 2. Al zat het mooi lenteweertje, het verlengd Paasweekend en de slechte prestaties van beide clubs daar misschien wel voor iets tussen. Twee clubs die niets meer te winnen of te verliezen hadden. Of toch niet? De verliezer van dit duel werd alleen laatste. Waasland-Beveren begon gretig aan een typische eindeseizoensmatch. In de eerste helft kregen we zowaar eenrichtingsvoetbal op de Freethiel, alleen vergaten de Waaslanders de score uit te diepen. Een mens vraagt zich af waar het zwierige Moeskroen van de eerste maanden van 2019 gebleven is?

Bij de eerste beste kans van de match was het al bijna prijs. Andrijasevic loodste Lulic met een heerlijk passje voorbij de Henegouwse defensie, maar de Kroatische spelverdeler faalde oog in oog met doelman Vasic. Het bleek slechts uitstel van executie.

Lulic miste een grote kans. Foto: BELGA

Ingestudeerd nummer

Nauwelijks enkele minuten later kwamen de Waaslanders op voorsprong via een ingestudeerd nummertje. Vanzo legde perfect terug tot bij de vrijstaande Verstraete, die zijn schot via een deviatie in doel zag verdwijnen. De thuisploeg had bloed geroken. Een minuut later werd Milosevic de diepte ingestuurd, maar zijn poging ging meters naast. Waasland-Beveren ging op zoek naar de dubbele voorsprong, maar faalde keer op keer. Op slag van rust besloot Keita Moeskroen dan maar een handje te helpen. De Senegalese middenvelder trok Boya opzichtig neer in de zestien. Ref Smet twijfelde niet en wees naar de stip. Dussenne faalde niet vanop elf meter.

Moeskroen-trainer Storck had genoeg gezien en voerde bij rust een dubbele wissel door. Van Durmen en Leye kwamen in de ploeg. Vooral laatstgenoemde voegde meteen een vleugje kwaliteit toe, maar Awoniyi kon een heerlijke dieptepass niet verzilveren. Even later liet de Nigeriaanse spits de voorsprong liggen, Debaty bracht redding met de voeten. Net toen Moeskroen het laken naar zich toetrok, sloeg de thuisploeg genadeloos toe na een mooie collectieve aanval. Verstraete vond de vrijstaande Milosevic aan de tweede paal, en die knikte eenvoudig binnen. Het zevende doelpunt in elf matchen voor de Montenegrijnse spits, waardoor hij samen met Ampomah topschutter is. Enkele minuten had Dione de gelijkmaker aan de voet, maar Vukotic hielp zijn doelman en werkte de bal weg voor de lijn.

Door deze nederlaag blijft Moeskroen alleen achter op de laatste plaats. Waasland-Beveren komt op gelijke hoogte met Zulte Waregem.