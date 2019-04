Genk blijft op kampioenenkoers met vijftien op achttien: ook AA Gent gaat voor de bijl

Nog nooit heeft een ploeg een zespuntenvoorsprong na vijf speeldagen in PO1 nog uit handen gegeven. Ook KRC Genk lijkt dat niet van plan te zijn. De Limburgers veroverden nu ook de Ghelamco Arena en versloegen AA Gent met 0-1. 15 op 18 in PO1, de score van een kampioen. Laat Club Brugge zondagmiddag punten liggen tegen Anderlecht, dan mag men in de Luminus Arena de champagne al koud zetten.

Op AA Gent heb je als journalist een van de beste views in de competitie. Hoog en droog in de tribunes, lekker centraal, een perfect zicht over het hele speelveld. Ideaal om bijvoorbeeld in één oogopslag te kunnen zien hoe belangrijk Vadis Odjidja voor de thuisploeg is. Drie matchen stond hij aan de kant nadat bij hem op de openingsspeeldag tegen Club Brugge het licht even uitging. Drie matchen waarin de Buffalo’s weinig vuist konden maken. Man, wat is Odjidja essentieel voor het Gentse voetbal. Goed positioneren, het spel versnellen, zuiver in het rondspelen: De middenvelder zal woensdag in de bekerfinale tegen KV Mechelen een cruciale rol spelen, dat zeker.

Bijna weer een VAR-momentje

Ook goed zichtbaar vanuit de Gentse perstribune: de VAR die wist te vermijden hoe de Belgische arbitrage een nieuw blauwtje opliep. Hoe heerlijk de run en bijhorende goal van Ito vijf minuten voor rust ook was, hoe duidelijk was de overtreding die hij daarvoor op Dejaegere had gemaakt. Iedereen had het gezien, behalve scheidsrechter Lardot. En de VAR, zo leek het eerst. Pas toen iedereen weer klaarstond om af te trappen, kreeg de ref een oproep om toch maar eens naar de beelden te gaan kijken. Een korte blik later corrigeerde hij zijn beslissing.

Het was zo dat AA Gent en KRC Genk met 0-0 de rust ingingen. De Buffalo’s hadden onder impuls van Odjidja de openingsfase naar zich toe getrokken, maar Genk kwam na een kwartier beter in de wedstrijd en vond geregeld Samatta met een lange bal. De beste kansen waren echter voor de thuisploeg. Een overgewaaide voorzet van Sørloth belandde bij Asare die Vukovic op zijn weg trof en de voor het eerst in de basis startende Kvilitaia faalde oog in oog met de Genkse doelman. De titelfavoriet kon haar dominante voetbal niet creëren en ontsnapte, Gent van haar beurt tankte vertrouwen met het oog op woensdag. Het zou na rust zowaar nog kunnen spannen, het duel tussen nummer eerst en nummer laatst van Play-off 1. Die illusie was er toch.

Enig mooie krul van Trossard

Niet voor lang. Tien minuten was de tweede helft onderweg toen de verhoudingen tussen beide ploegen nog eens op scherp werden gezet. Malinovskyi vond de naar binnen getrokken Trossard die de bal enig mooi in de verste hoek krulde. Genk op rozen, Gent kreeg voor de zoveelste keer in PO1 een mentaal tikje te verduren. Wat volgde, was een slappe poging van de thuisploeg om het tij nog te doen keren en een Genk dat uitgekiend wachtte op de genadeslag. Lang wachtte. Een gekraakte omhaal van Samatta ging nipt voorlangs, een nieuw afstandsschot van Trossard miste richting, Ito vond Kaminski op zijn weg, Samatta miste een reuzekans en Trossard trof de paal. Het bleef bibberen, maar Gent – waar Odjidja al vroeg in de tweede helft gewisseld werd – bleek monddood.

Meer zelfs, in het slot kreeg de thuisploeg nog een nieuw mentaal tikje te verwerken toen kapitein Asare geblesseerd naar de kant moest. Vervelend met het oog op de bekerfinale, de enige match die dit seizoen nog van tel is voor de Buffalo’s. Wat een verschil met Genk. Daar is elke match tegenwoordig een feest. Het bleef 0-1. Nog een paar van dat soort uitslagen en de titel is binnen.