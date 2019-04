Ambroise Gboho bezorgt Westerlo eerste thuiszege in Play-Off 2 tegen Eupen

Westerlo heeft voor het eerst een thuiswedstrijd in Play-Off 2 gewonnen. In een bijzonder slappe pot was een kopbaldoelpunt van Ambroise Gboho voldoende voor de drie punten. Eupen blijft tegen de Kemphanen achter met nul op zes.

Drieënnegentig. Zoveel keer had Westerlo tijdens deze Play-Offs al op doel geschoten. Ter vergelijking: Union en Beerschot Wilrijk, de twee andere ploegen uit 1B, trapten samen slechts zes keer meer richting doel. De efficiëntie was echter een pak minder bij de Kemphanen. Al die kansen leverden slechts zes doelpunten op. Een week geleden waren 25 doelpogingen tegen Oostende zelfs onvoldoende voor de drie punten.

Bob Peeters wilde zijn spelers niets verwijten, maar gelukkig voor de voormalige Rode Duivel liep het tegen Eupen iets vlotter. Toch wat de afwerking betreft. Bij de tweede kans voor de thuisploeg was het al meteen raak. Met dank aan twee nieuwe jongens tussen de lijnen. De Schryver leverde de perfecte voorzet af, Gboho knikte hem mooi in het hoekje: 1-0. Tien minuten eerder had Antunes zijn kopbal nog een half metertje over de kooi van Van Crombrugge gemikt.

Foto: BELGA

Al bij al een verdiende voorsprong voor Westerlo. Wat het doelgevaar en het spektakel betrof, was het wel een pak minder dan de voorbije weken. Tegen een goed georganiseerd Euepen had de thuisploeg het moeilijk om openingen te vinden, maar de Kemphanen toonden wel de drang om er nog een aangename wedstrijd van te maken. Die was bij de bezoekers voor rust veel minder terug te vinden. Eupen wachtte Westerlo op en probeerde op de tegenaanval tegen te prikken. Zonder succes. Meer dan twee ongevaarlijke schoten van Lazare en Msakni leverde het niet op.

De tweede helft was er eentje om snel te vergeten. Slaapverwekkend. Wat een contrast met de vorige partijen van Westerlo. Kansen waren er zowaar nog minder dan voor de pauze. Kreeg Eupen op de tegenaanval met twee tegen één een uitgelezen kans om de bordjes gelijk te zetten, dan wrong het die knullig de nek om.

De bezoekers drongen in de slotfase nog even aan, maar oogstrelend was het allemaal niet. Van Langendonck moest slechts één keer ingrijpen. Westerlo leverde zijn minste prestatie in Play-Off 2 af, maar pakt wel voor de tweede keer de drie punten. Zo mag het ook eens, zal Peeters denken.